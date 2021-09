Moda e viaggi: un connubio che, dopo mesi di stop a causa della pandemia, sembra lentamente ripartire. Proprio in questi giorni, è in scena a Milano la Fashion Week. Quest’anno finalmente si svolge con show e sfilate in presenza, dopo gli eventi digitali dello scorso anno. Pubblico, stampa, compratori, celebrities possono tornare ad assistere per scoprire le novità delle case di moda. Certo, green pass, distanziamenti, mascherine e capienza delle sale limitate sono elementi imprescindibili, ma l’importante è ripartire. Allo stesso modo, si torna a viaggiare: per ora in Italia e in Europa, nei prossimi mesi si potrà pensare anche a viaggi a lungo raggio. E per chi vuole coniugare viaggio, moda e shopping, queste città sono le mete perfette per le amanti della moda.

La capitale della moda italiana

Come abbiamo visto, è in corso in questi giorni la Milano Fashion Week, la settimana della moda più importante in Italia e tra le più conosciute a livello mondiale, che terminerà il 25 settembre. Ed è proprio in questo periodo che – traffico a parte – è bellissimo girare per la città a caccia dei nuovi trend fashion e delle migliori proposte in materia di abbigliamento e accessori per la nuova stagione. Solo per fare qualche nome: Versace, Ferrè e Armani sono tra i grandi stilisti che hanno permesso a Milano di essere riconosciuta come una delle quattro capitali mondiali della moda, insieme a Parigi, Londra e New York.

E così, basta una passeggiata nel celebre quadrilatero della moda, racchiuso tra Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Corso Venezia e Via della Spiga per immergersi nello splendore delle griffe più esclusive. Concluso lo shopping, immancabile un giretto al museo della moda di Palazzo Morando.

Queste città sono le mete perfette per le amanti della moda

Come detto, le città riconosciute a livello mondiale per essere le capitali della moda sono Parigi, Londra e New York. L’eleganza della capitale francese è da sempre un richiamo importante per le amanti della moda. I negozi e i grandi magazzini di lusso sono una meta imperdibile. Osservare lo street style parigino e sentire il fascino di marchi come YSL, Chanel e Dior rendono la Ville Lumière una tappa da non perdere, soprattutto in questo periodo, dal momento che il 27 settembre inizierà la Paris Fashion Week. Dopo Milano e Parigi, impossibile non citare Londra che, soprattutto negli ultimi anni, è diventata fulcro di moda e tendenze appena nate.

Sono nate moltissime case di moda e locali di tendenza. Andando oltre il settore moda, anche l’offerta gastronomica londinese ha alzato decisamente il livello. Ha reso la capitale britannica una meta assolutamente imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di novità e di una città capace sempre di reinventarsi. Non possiamo concludere questo viaggio tra le città della moda senza citare New York. Chi non vorrebbe girare tra le strade della Grande Mela sentendosi una protagonista di “Sex and the City”? New York è da sempre in cima alla classifica delle città più visitate al Mondo. E i motivi sono molteplici. Tra questi, sicuramente, l’offerta di meravigliose boutique, grandi magazzini di lusso, locali di tendenza e … molto altro! Pronti via, ora che si può tornare a viaggiare, non resta che scegliere la meta!