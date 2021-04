Camminare e correre sono rimasti per lunghi mesi i nostri unici compagni di attività sportiva. O, quasi, rimanendo anche la bici. Soprattutto chi però non era abituato a lunghe camminate, o, a fare jogging, può aver trovato delle difficoltà fisiche. Dal semplice fastidio a dolori più o meno acuti. Queste cause insolite possono far male ai piedi in una semplice camminata o in una corsa rilassante e provocarci dolori intensi.

Non dobbiamo mai sottovalutare uno sforzo fisico, se non conosciamo tutto ciò che stiamo facendo. Vediamo allora con i nostri Esperti quali sono le cause principali di questi malesseri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quali sono i rischi di una semplice corsetta

Queste cause insolite possono far male ai piedi in una semplice camminata o in una corsa rilassante e provocarci dolori intensi:

scarpe e materiale tecnico inadatto;

eccesso di peso;

malformazioni congenite di cui non siamo a conoscenza;

postura errata e sovraccarico del peso sui piedi e sulle caviglie.

Nel momento in cui ci mettiamo a correre, o, facciamo anche una passeggiata, ricordiamo che, per la legge della fisica: un passo equivale allo sforzo tre volte superiore al nostro peso corporeo. Ecco, perché, è così facile farsi del male.

Quanto possono incidere le scarpe sbagliate

Un errore che hanno commesso in molti, complici anche i negozi chiusi: correre con le scarpe sportive che avevano sottomano. Ricordando comunque che sul web possiamo sempre acquistare anche il materiale tecnico, sbagliare scarpa è deleterio. Soprattutto se facciamo percorsi misti e se affrontiamo superfici sconnesse e scivolose. E, qui, a rimetterci è soprattutto la caviglia. Se amiamo correre, o, anche camminare, affrontando percorsi impegnativi e tortuosi, la scarpa deve proteggere piede e caviglia. Problema che si accentua soprattutto se siamo fuori peso forma. In virtù della legge fisica citata prima.

Malformazioni congenite e posture errate

Se ci siamo dedicati solo in questi mesi al jogging e ci siamo ritrovati con dolori e fastidi, senza saperlo, possiamo aver sollecitato altre due cause:

malformazioni congenite;

errate posture.

Questo cosa significa? Che, dalle ginocchia in giù, potremmo avere dei difetti fisici, anche non preoccupanti, che ci provocano dolore. E, qui ci colleghiamo anche al secondo punto: correre male, procura male. non è un gioco di parole, ma la verità. Procedere allo sforzo fisico, caricando male il peso, comporta uno sforzo doppio o triplo alla struttura fisica. Per questo, ai primi sentori, contattiamo degli specialisti, sia medici che sportivi, per capire cosa stiamo sbagliando.

Approfondimento

Non facciamo il grave errore di fare troppo sport per riprendere velocemente la forma fisica perché il rischio è micidiale