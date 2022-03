Sempre più spesso le candele diventano un regalo gradito e di valore. Infatti, a seconda della tipologia, possono profumare una stanza per ore con delicate fragranze. Oltretutto, queste piccole fiamme vive rendono l’ambiente più piacevole e accogliente. Infatti, i danesi, che sono stati più volte nominati campioni del Mondo di felicità, parlano dell’importanza di “hygge”. Questo sarebbe un generale sentimento ed una sensazione di pace e contentezza che possiamo provare anche in casa, a cui contribuiscono diversi elementi, fra cui le candele.

Con l’espandersi del mercato sono aumentate anche le tipologie di candele a disposizione. Cosicché, da semplice strumento per fare luce o come simbolo nelle cerimonie, alcune candele sono diventate quasi uno status symbol.

Queste candele profumate ed eleganti stanno spopolando per una loro speciale caratteristica che ricorda il fuoco del camino

Oggigiorno, esistono dei marchi affermati che vendono una grande varietà di candele in vetro dai profumi più diversi. Invece della classica lavanda, possiamo quindi trovare fragranze come “fresco di bucato” o “biscotti appena sfornati”.

Anche il contenitore fa la sua figura, dal momento che le sue forme possono completare perfettamente l’arredo di una stanza. In questo modo potremo goderci le candele anche quando sono spente.

Adesso poi sono anche disponibili alternative vegane, che non prevedono l’utilizzo di cera d’api. Anche le fragranze possono essere alcune più naturali di altre. Queste sono tutte informazioni che potremmo trovare nelle descrizioni su internet o nel foglietto informativo.

Nonostante rappresentino delle novità, tutti questi cambiamenti non destano un grande scalpore. Ci sono però alcune candele che hanno cominciato a farsi notare per via del loro particolare stoppino. Generalmente, si tratta di un semplice cordino in fibra naturale.

Oggi però sono disponibili anche candele con uno stoppino fatto di legno. Questo può essere piccolo e stretto come la paletta di un gelato, oppure posizionato orizzontalmente. Ciò vuol dire che, una volta che accendiamo la candela, potremo osservare una fiamma molto più ampia che ricorda quella del caminetto. Non solo, ma il materiale scelto per lo stoppino crea anche un effetto quasi musicale. In effetti, riesce a scoppiettare come farebbe il fuoco di un falò o di una stufa. Tutto questo contribuisce a creare una vera e propria esperienza che coinvolge quasi tutti i nostri sensi.

Dove acquistare queste candele

Le candele con questa caratteristica sono disponibili in molti negozi per la casa. Sono comunque più rare di altre e potrebbe quindi essere necessario ordinarle. In alternativa, possiamo sempre scegliere di effettuare l’acquisto online direttamente dal sito dedicato o da uno dei tanti siti di ecommerce.

I prezzi possono variare, soprattutto a seconda delle dimensioni. Si tratta comunque di un oggetto considerato di lusso, generalmente venduto tra i 15 e i 45 euro. Ecco perché queste candele profumate ed eleganti possono essere considerate un regalo di valore in piena regola.

