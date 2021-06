La città bianca per eccellenza ha una fama ormai riconosciuta in tutta Italia. Essendo un posto molto turistico, si pensa sempre che sia super affollato. Ma in realtà esistono delle piccole perle sul litorale ideali per chi è alla ricerca di bellezza e relax. Un connubio perfetto per una vacanza all’insegna della scoperta ma anche della pace dei sensi.

Ostuni

Visitare Ostuni senza dissanguare il portafogli è possibile. Infatti, “Bastano pochi soldi per una straordinaria vacanza nella famosissima città bianca vicino al mare spendendo meno di 500 euro a settimana anche ad agosto. Non solo lo splendido centro storico, ma anche le diverse masserie dislocate in tutto il territorio. Si può alloggiare in queste meravigliose strutture ferme nel tempo. Per una vera e propria esperienza sensoriale. Nella zona poi si possono trovare i famosissimi Trulli. In alcuni ormai ristrutturati è possibile soggiornare.

Queste calette intime e riservate sono tra le più belle del litorale di Ostuni

Dopo aver fatto i turisti in giro per la città ci meritiamo un bel bagno nelle acque cristalline del litorale. A pochi chilometri da Ostuni si trovano le spiagge di Torre Pozzelle (o Pozzella). Questa zona è una delle più belle e incontaminate della costa ostunese. Non molto conosciuta e proprio per questo ideale per un po’ di pace e quiete.

Un’antica torre aragonese fa capolino sugli scogli che intervallano 5 calette. Fra queste è possibile trovare lingue di sabbia ideali per stendere il nostro asciugamano. E goderci la pace e la brezza leggera. Il mare cristallino è perfetto per gli amanti delle grandi nuotate al largo. Ma la particolarità di queste calette è proprio la natura quasi incontaminata che le circonda. Un paesaggio suggestivo di cui è impossibile non innamorarsi a prima vista.

Ecco perché queste calette intime e riservate sono tra le più belle del litorale di Ostuni. A pochi chilometri dalla città è possibile fare un salto nel passato. Per vivere un’esperienza davvero indimenticabile.