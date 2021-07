La ritenzione idrica, la mancanza di energie o una pelle più impura sono problemi comuni a un gran numero di persone. Eppure, basta puntare sulla giusta alimentazione per notare già importanti differenze.

Una mossa vincente è quella di consumare quanta più frutta e verdura possibile e la Redazione intende mostrare un modo per farlo senza troppe difficoltà. Tutte queste bevande rinfrescanti e incredibilmente aromatizzate hanno straordinari effetti sul benessere del corpo. Ecco su quali frutti o verdure puntare per migliorare la salute.

Qualche esempio di acqua aromatizzata rinfrescante da personalizzare

Per ottenere una pelle più pura, consigliamo di aromatizzare un litro d’acqua con una barbabietola, due carote e due gambi di sedano. Poi aggiungere una mela, mezzo lime e due centimetri di radice di curcuma. Bisognerà fare un’infusione. Queste aggiunte danno sapore all’acqua e sono rinfrescanti e dissetanti, oltre a fare molto bene al corpo. Suggeriamo di tagliare tutto in pezzi abbastanza grossolani e di lasciare in infusione per una notte.

Al mattino dopo è possibile invece bere l’acqua aromatizzata detox e volendo anche mangiare la frutta all’interno. Un’altra bevanda interessante per favorire l’abbronzatura è a base di 3 carote, 15 pomodorini e 2 ravanelli sempre in un litro d’acqua. Il nostro consiglio è quello di scegliere la frutta che più piace o di selezionarla in base all’effetto sperato.

Per una combinazione vincente contro la ritenzione idrica, suggeriamo 2 fette di ananas e mezzo cetriolo. Poi aggiungere mezzo finocchio, mezzo limone e 20 foglie di spinaci, tutto sempre in un litro d’acqua. Oppure la combinazione tra un pompelmo, un lime, mezzo limone, 2 fette di ananas e 2 centimetri di radice di zenzero.

Per rafforzare il sistema immunitario bastano un’arancia, un limone, 2 carote e 2 centimetri di radice di zenzero. E per depurare il fegato 8 foglie di cicoria, 2 gambi di sedano, un cetriolo, una mela verde e mezzo limone. E tutte queste bevande sono perfette in abbinamento a pasti veloci e senza cottura perfetti per l’estate come quelli elencati in quest’altra mini-guida.