L’inverno è la stagione più amata dagli appassionati di sci e delle serate passate nei rifugi montani. Eppure, non è sempre facile riuscire a trovare delle località in cui potersi divertire insieme alla propria famiglia, soprattutto quando questa include dei bambini piccoli. Proprio per questo motivo, oggi andremo a scoprire alcune destinazioni bellissime e adatte anche ai più piccoli. Infatti, queste bellissime località innevate sono perfette per passare delle giornate serene e divertenti in famiglia durante i mesi invernali. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Con qualche accortezza è possibile riuscire a passare uno stupendo fine settimana in famiglia

Riuscire a far felici tutti i membri della famiglia, quando si tratta di passare un weekend lontani da casa, non è sempre facile. Questa difficoltà aumenta quando ci si deve confrontare anche con dei bambini piccoli, che hanno necessità decisamente diverse da quelle dei genitori. Con un po’ di accorgimenti è però possibile fare tutti felici, in particolare se si scelgono le località giuste in cui passare i propri giorni liberi. Ad esempio, queste bellissime città europee sono perfette da visitare anche per le famiglie con bambini piccoli. Chi invece non volesse allontanarsi troppo da casa potrebbe approfittare del fine settimana per visitare questi musei capaci di interessare tutta quanta la famiglia. Oggi invece andremo incontro ai nostri lettori più sportivi e amanti della neve presentando alcune località montane perfette per tutta la famiglia.

Queste bellissime località innevate sono perfette per passare delle giornate serene e divertenti in famiglia durante i mesi invernali

Iniziamo subito con una delle località più interessanti del Trentino-Alto Adige, L’Alpe di Siusi. In questo bellissimo altopiano delle Dolomiti gli appassionati di sci potranno divertirsi grazie agli oltre 50 km di piste innevate. Allo stesso tempo, i più piccoli potranno divertirsi passeggiando sul manto nevato insieme ai propri genitori. Mentre i più inesperti potranno approfittare delle scuole sciistiche.

Un’altra località capace di affascinare grandi e bambini è sicuramente il Monte Amiata, bellissima località della Toscana. Qui sarà possibile godersi l’atmosfera quasi magica dei boschi di faggio innevati, come anche divertirsi a sciare in piste per appassionati più o meno esperti.

Infine, un’ulteriore meta che potrebbe essere interessante visitare con tutta la famiglia è Mottolino, località non troppo lontana da Livigno. Gli amanti del freestyle potranno infatti divertirsi ad esplorare un interessantissimo snowpark, mentre i più tradizionalisti potranno approfittare di piste adatte anche agli sciatori esperti. I bambini potranno invece approfittare dell’area Yepi, un percorso in cui i più piccoli potranno imparare a sciare accompagnati da divertenti mascotte.

