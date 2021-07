Le ferie sono molto vicine e tutti noi abbiamo voglia di prendere finalmente un respiro di sollievo dopo un anno terribile. La variante Delta del Covid 19 però continua il suo corso rendendo anche apocalittica la prospettiva di una vacanza all’estero.

L’unica soluzione possibile risiede nel buon senso. Se proprio si desidera trascorrere dei giorni fuori dall’Italia si può sempre pensare di scegliere mete poco frequentate. Oggi parliamo di tre piccole meraviglie da visitare per evitare la calca: queste bellissime isole sono perfette per passare l’estate in sicurezza.

Partiamo, quindi, subito alla scoperta di tre bellissime isole elleniche: Donoussa, Tilos e Chrissi.

Donoussa é situata nell’arcipelago delle piccole Cicladi e vanta delle bellissime spiagge incontaminate in cui poter passare delle giornate all’insegna del relax. Essendo un centro molto piccolo sarà inoltre possibile incontrare un numero di turisti veramente molto contenuto e instaurare dei rapporti con i locali.

Chrissi, invece, si trova vicino a Creta e il suo nome in greco significa “oro”. L’appellativo si riferisce alle sue stupende spiagge dorate, fra cui spicca la famosa Belegrina Beach. Anche qui il tenore di vita è molto semplice e il tempo passa lentamente. Un particolare interessante: su questa isola non sono presenti le comodità a cui siamo comunemente abituati quando andiamo in vacanza. Questa è quindi la località perfetta per gli amanti dell’autenticità e dell’avventura.

Infine, giungiamo a Tilos, bellissima isola situata nel Dodecaneso. Qui la natura la fa da padrone, come ben sanno i pochi turisti appassionati di escursionismo che visitano questo piccolo paradiso durante l’estate.

Proprio per preservare queste caratteristiche naturalistiche i locali hanno puntato sull’energia rinnovabile. Tilos, infatti, è la prima isola del Mediterraneo alimentata in maniera totalmente green. Insomma, la località perfetta per tutti gli amanti dell’avventura e della sostenibilità.

