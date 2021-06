L’estate è arrivata e con essa la voglia di passare delle bellissime vacanze sdraiati sulla sabbia di spiagge bianchissime, di fronte a mari incontaminati.

Moltissimi decidono di spendere le proprie vacanze estive lontano dall’Italia, spesso in Grecia, dimenticandosi che la nostra Penisola custodisce delle piccole perle tutte da scoprire.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri Lettori un arcipelago bellissimo che merita veramente di essere visitato. Infatti, queste bellissime ed incontaminate isole italiane sapranno regalarci delle vacanze estive che rimarranno per sempre nel nostro cuore. Scopriamo subito di cosa stiamo parlando.

Un’isola bellissima e incontaminata che riserva sempre delle bellissime sorprese

Chi ha visitato la Sicilia è sicuramente rimasto sorpreso e ammaliato da quest’isola veramente speciale. Qui, infatti, antiche rovine greche si alternano ad acque cristalline, creando un’atmosfera unica e indimenticabile.

Ma in Sicilia si nascondono anche dei piccoli paradisi naturali che non tutti conoscono e che meriterebbero invece di essere assolutamente visitati. Parliamo in particolare delle isole Egadi, arcipelago incontaminato che si trova a poca distanza dalle città di Trapani e Marsala. Qui sarà possibile passare una vacanza tranquilla, godendosi un mare cristallino e delle viste mozzafiato.

Quindi, cosa vedere in quell’angolo di paradiso che sono le Isole Egadi? Iniziamo da Favignana, la principale delle tre isole. Qui sarà possibile godersi il mare cristallino di bellissime cale, tra cui sono da ricordare Cala azzurra e Cala rossa. Gli amanti della natura e delle passeggiate non dovrebbero invece perdersi l’isola di Marettimo. Infatti, qui non sono presenti auto, e per visitare l’isola è necessario camminare o farsi accompagnare in barca. Infine, non si potrà non visitare Levanzo, la più piccola tra le isole Egadi, e anche quella più scarsamente popolata. Qui i turisti potranno godersi delle acque incontaminate, mentre gli appassionati potranno immergersi alla ricerca di antichi reperti romani.

