Non tutti ne sono al corrente, ma l’Italia ha da offrire molto di più che bellissime spiagge e mari incontaminati. Sulle terre della nostra Penisola rimangono infatti indelebili i segni di una storia antica, ancora visibili attraverso antichi castelli e residenze signorili.

Molti di questi luoghi eleganti possono essere visitati in modo da poter passare una giornata diversa dal solito. Infatti, queste antiche dimore signorili sono capaci di regalare un fine settimana veramente indimenticabile. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Un viaggio alla scoperta delle residenze nobiliari nascoste nei territori italiani

Malatesta, Gonzaga e Visconti. Sono queste alcune delle tantissime famiglie nobiliari che hanno segnato in maniera indelebile la storia italiana. La loro presenza sul nostro territorio è ancora oggi testimoniata da tantissimi edifici signorili, castelli e abitazioni che impreziosiscono città e campagne nostrane.

Tra questi non si può non citare il castello di Miradolo, antica residenza nobiliare edificata nel 1400 e ristrutturata nel 1800 circa. Raggiungibile facilmente da Torino, si tratta di un edificio dalle chiare rimembranze neogotiche che ancora oggi ospita molti eventi di natura culturale e non solo.

Chi invece abita o passa le sue vacanze in Emilia Romagna dovrebbe visitare la piccola cittadina di Santarcangelo di Romagna. Qui è possibile visitare la Rocca della città, rinnovata dalla nobile famiglia dei Malatesta nel 1440 circa.

Attraverso una visita guidata sarà così possibile esplorare gli ambienti attentamente restaurati, che mantengono intatta l’atmosfera del XV secolo.

Una volta finita la visita sarà inoltre possibile perdersi tra i vicoletti della città, assaporando la tradizionale e buonissima cucina romagnola.

Insomma, due bellissime residenze antiche che permetteranno a tantissimi turisti di rivivere le atmosfere affascinanti di tempi ormai passati.

