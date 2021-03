Il mondo sta subendo un’evoluzione e il comportamento di ogni singola persona è sempre più determinante per l’ecosistema. Per tale ragione, anche la cosmesi richiede un passo in avanti e verso il “verde”. Ecco che queste abitudini di bellezza fanno bene a corpo e ambiente e aiutano a risparmiare e la Redazione intenderà mostrarle tutte. Si tratta di piccoli gesti di bellezza che dovrebbero diventare un’abitudine sempre più frequente.

Prediligere certi materiali

Sempre meglio scegliere di acquistare materiali naturali come il legno invece che le lavorazioni della plastica. Ad esempio per quanto riguarda i capelli il mercato offre una grande quantità di pettini in legno ecologici e convenienti nel prezzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Anche la chioma ne beneficia in quanto questi materiali riescono a non stressare il capello anche appena dopo il lavaggio e quando è meno elastico. Il legno eviterà anche l’effetto crespo o quello dei capelli elettrizzati.

Struccanti riutilizzabili

I dischetti struccanti in cotone sono comodi per rimuovere il make up. Ma, per sostenere l’ambiente e ridurre il proprio contributo all’inquinamento meglio prediligere quelli lavabili e riutilizzabili. È possibile lavarli comodamente in lavatrice e usarli più volte.

Leggere l’etichetta

È innegabile che queste abitudini di bellezza fanno bene a corpo e ambiente e aiutano a risparmiare e fra queste un’attenzione merita l’etichetta. Meglio prediligere cosmetici, detergenti e shampoo naturali e biologici.

Questi sono dotati di contenitore totalmente riciclabile o nato dalla lavorazione di materiali già oggetto di reimpiego. Una buona idea anche quella di cimentarsi nei prodotti fai-da-te, come questa crema naturale per contrastare le macchie della pelle.

Doccia e asciugatura

Chiudere l’acqua durante la fase d’insaponamento sotto la doccia consente di risparmiare una gran quantità d’acqua. E per quanto riguarda l’asciugatura dei capelli esistono molti phon ecologici, studiati appositamente con tecnologie tali da abbattere ogni spreco. Altrimenti, meglio impiegare il phon in modalità “eco”, in modo da risparmiare energia e non stressare il capello.

Precisazioni finali

Altre buone abitudini sono quelle di prediligere prodotti e cosmetici realizzati con ingredienti naturali e con contenitori riutilizzabili. Poi è possibile acquistare saponi per piatti o per detergere il corpo in composizione solida. Questi abbattono gli sprechi dello smaltimento della plastica, durano di più e pesano meno sul portafogli. Corpo, ambiente e tasche ringrazieranno!