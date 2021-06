Il mare più bello d’Italia per il 2021 è quello della Sardegna. Lo hanno deciso Legambiente e Touring Club Italiano nella loro usuale classifica annuale, Mare più bello, oramai alla 21° edizione. La classifica rivela ogni anno quali sono i tratti di mare più incontaminati della nostra Penisola, prendendo in considerazione anche la qualità ambientale.

Per quest’anno la Sardegna è quella che ha il numero maggiore di comprensori premiati con le Cinque Vele, ben sei. Sono zone balneari dell’isola poco conosciute, meno battute dalla folla dei turisti, ma non per questo meno belle. E con una qualità ambientale al top. Sono il comprensorio del Baunei e della Baronia di Posada, l’area marina della Penisola del Sinis, le zona di Chia e della Planargia. A questi si aggiunge la Gallura. Queste 6 spiagge sono state premiate come le più belle d’Italia da Legambiente.

La Sardegna è sul gradino più alto del podio per il numero di comprensori premiati, ma il litorale italiano in vetta alla classifica è in Toscana. Il comprensorio dei comuni della costa della Maremma è quello considerato più bello tra tutti quelli che hanno preso le Cinque Vele. Sempre in Toscana prendono le Cinque Vele la Costa d’Argento, l’Isola del Giglio e l’Isola di Capraia.

In classifica anche Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata e Liguria

Anche Puglia e Sicilia possono vantare litorali premiati con le Cinque Vele. In Puglia a vincere sono 3 comprensori balneari, quello delle Isole Tremiti, l’Alto Salento Adriatico e l’Alto Salento Ionico. Invece, in Sicilia le località al vertice della classifica del Mare più bello d’Italia sono l’Isola di Pantelleria e l’Isola di Salina.

In altre tre regioni si trovano comprensori che possono vantare Cinque Vele. Sono la Campania con i comprensori del Cilento e della Costa del Mito. La Basilicata con la Costa di Maratea. La Liguria il cui parco delle Cinque Terre può vantare le Cinque Vele per il 2021.

I comprensori premiati con le Cinque Vele dalla classifica di Legambiente e del Touring Club Italiano, sono 18. Queste località hanno ottenuto il premio non solo per la bellezza del mare ma per una concomitanza di altri fattori. Ovvero la qualità ambientale, la qualità dei servizi offerti e l’ottima gestione del territorio.

