Non c’è animale più fedele e amabile di un cane. Tantissimi di noi oggi decidono di adottarne o acquistarne uno. Ma scegliere un cucciolo può essere davvero difficile. Infatti, non basta farsi guidare dalla bellezza estetica. La ricerca del cucciolo perfetto deve fare i conti anche con le nostre esigenze e con lo stile di vita. per esempio, ecco le 5 razze di cane peggiori sconsigliate per il padrone principiante e perché.

Esistono alcune razze di cane che hanno più bisogno di tempo e cure. Altre odiano restare chiusi in casa da soli e soffrono l’assenza del padrone. In questo articolo parliamo di una categoria un po’ particolare con una caratteristica alquanto fastidiosa. Queste 6 razze di cane amatissime sono quelle che sbavano di più al mondo. Ecco perché chi decide di prendere un cucciolo deve essere preparato a questo sgradevole inconveniente. Queste 6 razze di cane amatissime sono quelle che sbavano di più al mondo

Avere un cane in casa che sbava eccessivamente non è un’esperienza piacevole. Non lo è nemmeno quando un amico ci viene a trovare e viene ricoperto di liquido appiccicoso dal nostro cane. Purtroppo quando si accoglie un cucciolo nessuno immagina quanta bava possa produrre da grande. Ma non c’è da spaventarsi. Basta sapere quali razze sbavano di più e come gestire al meglio il problema.

La prima razza di cui parliamo è il Terranova. Eccezionale compagno di giochi anche con i bambini, protegge il suo padrone a costo della vita. Non per nulla il Terranova è usato per il soccorso in mare. Ma ha un inconveniente perché produce litri e litri di bava appiccicosa che semina ovunque quando cammina.

Simile problema è del Bovaro del Bernese, un cane che si vede sempre di più anche in città. Questo cane di montagna amatissimo e molto intelligente è un ottimo compagno di gite. Si adatta benissimo anche in città e, nonostante la sua mole, è molto gentile di carattere. Purtroppo anche lui produce una notevole quantità di bava, specialmente nei maschi.

Poi tra i cani che sbavano di più troviamo il Bulldog e i Mastini (napoletano, bullmastiff, bull terrier etc). Purtroppo la salivazione eccessiva in questo caso è dovuta alla conformazione delle mascelle di queste razze. Le ampie e rugose labbra e il muso corto fanno sì che producano bava in grandi quantità. In tutti queste razze, uno strumento molto utile è la bandana. Con questo oggetto si riesce a gestire l’eccessiva salivazione.

Passiamo al cane di famiglia per antonomasia che sorprenderà i lettori. Si tratta del Labrador, che per sua natura socievole non risparmia di saltare addosso e ricoprire di bava tutti i passanti. Un comportamento che può non essere gradito, ma che si può eliminare con una buona educazione.