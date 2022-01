Queste 5 serie TV romantiche su Netflix sono imperdibili e ci faranno consumare i fazzoletti commuovendo anche i cuori più duri

Il mondo delle piattaforme streaming si arricchisce ogni giorno di serie TV che ci tengono incollati al divano. E tra i generi che non passano mai di moda, c’è sicuramente quello delle serie romantiche. Programmi che ci commuovono, ci coinvolgono e spesso ci fanno anche pensare. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di questo e daremo alcuni consigli per orientarsi nei cataloghi. Perché queste 5 serie TV romantiche su Netflix sono imperdibili. Scopriamo quali sono e prepariamo i fazzoletti. Quasi sicuramente ne avremo bisogno.

Bridgerton e Emily in Paris

A quasi due anni di distanza dal lancio su Netflix, Bridgerton e Emily in Paris continuano a dominare le classifiche delle più viste in assoluto. E se iniziamo a guardarle, capiremo facilmente il perché. Bridgerton è la prima serie prodotta per Netflix dall’acclamata Shonda Rhimes. Scegliamola e ci troveremo immersi in un una Londra antica fatta di misteri, storie d’amore impossibili e colpi di scena a non finire. Il tutto con ambientazioni e costumi da urlo.

Emily in Paris è una serie adatta a tutte le età. La protagonista è Lily Collins che veste i panni di una ragazza americana trasferitasi a Parigi per lavorare nel mondo della comunicazione di moda. A rendere irresistibile la serie ci sono i drammi lavorativi, l’eleganza delle ambientazioni e una Parigi che ci farà innamorare. A dare pepe, invece, un triangolo amoroso tutto da decifrare.

Il ragazzo giusto

Cambiamo completamente ambientazione per parlare de Il ragazzo giusto, una serie che ci farà commuovere e riflettere al tempo stesso. Lo scenario è quello dell’India degli anni ‘50 e le vicende sono incentrate sulla ricerca della persona giusta da parte della protagonista Lata. Ma il ragazzo giusto sarà quello di un matrimonio combinato da parte della famiglia o quello che farà battere il cuore di Lata? Lo scopriremo solo guardando i 6 episodi.

Queste 5 serie TV romantiche su Netflix sono imperdibili e ci faranno consumare i fazzoletti commuovendo anche i cuori più duri

Chiudiamo la nostra rassegna con due serie molto particolari: You me her e Summertime.

Se vogliamo uscire dai canoni del rapporto e dell’amore di coppia, non possiamo perderci You me her. Jack e Emma sono una coppia con un matrimonio in stallo in cui è la noia a farla da padrona. Per dare una scossa al rapporto, i due decideranno di includere Izzy, giovane studentessa, nella loro storia. La serie ideale per riflettere sulla visione della coppia nella società attuale.

Summertime è la serie italiana che ha fatto innamorare milioni di persone. Ambientata nella Riviera Romagnola, racconta la romanticissima e spensierata storia d’amore tra Summer e Ale. Se vogliamo rivivere la magia dell’adolescenza e assaporare la forza di quei sentimenti, non possiamo perdercela.

