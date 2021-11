I gatti sono creature meravigliose. Ogni razza ha le sue caratteristiche peculiari, ma i trovatelli o quelli da esposizione sono ugualmente amati dalle famiglie che li hanno accolti. Tutti sono coccolosi, giocherelloni e molto curiosi. Questa loro curiosità a volte li porta a danneggiare degli oggetti oppure a mettersi in pericolo. Per istinto, sono portati a scavare per nascondere l’odore dei loro escrementi. Se abbiamo un giardino oppure delle piante in casa o sul balcone sappiamo bene che sono poche quelle a cui il gatto non si è avvicinato. Forse avrà fatto cadere anche dei vasi. Probabilmente ha scavato la terra, mordicchiato le foglie o strappato dei fiori. Nei casi peggiori, l’avrà fatto a piante per lui tossiche. A parte i disabituanti per gatti, si può evitare un pericolo peggiore togliendole e sostituendole.

Queste 5 belle piante d’appartamento possono convivere con i curiosi gatti senza arrecare danno

Esistono tante piante belle e non nocive per i pelosetti. Eccone alcune.

Felce: bella pianta d’appartamento, sempreverde. La felce necessita di luce ma non di quella diretta del sole. Preferisce un’innaffiatura frequente e, d’estate, anche una spruzzata d’acqua sulle foglie;

kenzia: appartiene alla famiglia delle palme. Pianta sempreverde, ma può presentare un ingiallimento delle foglie. Per evitarlo, posizionarla in un luogo luminoso ma che non venga raggiunto dai raggi solari e assicurare una costante irrigazione;

banano: esistono quelli da frutto, che necessitano di temperature alte anche d’inverno, e quelli a scopo ornamentale. Quest’ultimo tipo può sopportare temperature più fredde, ha bisogno di luce e di almeno quattro concimazioni annue.

Eccone altre due

Clorofito: pianta molto bella da appendere, dato che le foglie sono ricadenti e lunghe. Il loro colore verde con una striscia bianca al centro le rende davvero eleganti. Ha bisogno di poca luce e di qualche irrigazione settimanale;

erba gatta: è la preferita dai gatti. Attratti da lei, possono anche mangiarla, favorendo l’espulsione dei boli di pelo. Può servire anche per distrarli dagli altri vasi, poiché i gatti possono riprendere energia e giocare o correre, oppure rilassarsi.

Quindi, queste 5 belle piante d’appartamento possono convivere con i curiosi gatti senza arrecare danno. A queste possiamo aggiungere le erbe aromatiche, utili e carine da sistemare in cucina. Bisogna inoltre stare attenti a come e dove sistemare i vasi. Un’accortezza sarebbe sceglierli abbastanza pesanti oppure, se di plastica, inserirli in bei cachepot, magari in un angolo non molto accessibile. Preferire ai concimi in pastiglia i concimi liquidi ed evitare di mettere vasi piccoli su mensole e, se appesi, che siano in alto e non vicino a mobili. In questo modo il gatto non potrà fare un balzo e aggrapparsi alla pianta.