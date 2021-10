I gatti sono animali dotati di grande fascino. La loro essenza selvaggia e l’essere indipendenti li rende irresistibili. Allo stesso tempo, però, quando vogliono, si dimostrano amici fedeli e adorabili. Portare a casa uno di questi felini è sicuramente una scelta importante. Pur essendo un animale dal carattere forte, il gatto ha comunque bisogno delle nostre cure. La World Cat Federation oggi conta più di 107 razze riconosciute. Ognuna ha caratteristiche e necessità diverse. Scegliere un gattino tra queste non è sicuramente un’impresa facile.

Per trovare quello adatto al nostro stile di vita possiamo lasciarci guidare dalle caratteristiche della razza. Ma essendo il re dell’eleganza, anche l’estetica conta. Lo stesso si può dire per i cani. Per esempio, in questo articolo si era parlato delle razze di cani che si distinguono per bellezza. Oggi, invece, sveliamo una piccola classifica di bellezza felina. Infatti, queste 4 incantevoli razze di gatto dagli occhi magnetici sono considerate le più belle al Mondo ed ecco perché.

Dall’Egitto alla Repubblica di Singapore

L’Antico Egitto considerava il gatto un animale sacro. Forse è per questo che ha dato i natali a una delle razze più nobili. Stiamo parlando del Mau egiziano, ammirato per la perfezione del suo mantello. Infatti, sulle tonalità grigio chiaro compaiono delle perfette macchie tonde di colore più scuro. Un mantello maculato che racconta delle origini selvatiche di questo animale. Il Mau ha un carattere fiero, come si addice a una divinità, ma anche giocoso e dolce con la famiglia.

Altrettanto giocoso e indipendente è il Singapura. Questa razza è la seconda tra i gatti più piccoli al Mondo. Il peso massimo che può raggiungere è infatti 3Kg per i maschi. La bellezza di questo gatto sta nel suo portamento, nella testa piccola con grandi occhi e nelle forme equilibrate del corpo. Il mantello è altrettanto bello e può essere di diversi colori.

Negli USA nasce una razza che riesce a ricreare una piccola pantera in un gatto. Difficile da credere, ma il Bombay è proprio simile alla sua cugina selvatica. Questo gatto bellissimo ha un mantello corto nero e lucido. Mentre ammaliano i suoi grandi occhi gialli. Il Bombay ha un carattere estremamente leale, ma tende ad annoiarsi. Quindi ha bisogno di tanta compagnia e giochi.

Per ultimo, parliamo del gatto del Bengala. Anch’esso nato negli USA, conserva i colori del cugino leopardo. Questa razza di grandi dimensioni, ha un mantello dorato con macchie più scure tra il nero e il marrone. Anche per il Bengala gli occhi sono gialli e grandi. La sua camminata, poi, è estremamente elegante. Nonostante l’apparenza il bengala è un compagno di vita socievole. Si adatta anche ai bambini e ad altri animali.