Queste 3 razze di cani vivono mediamente poco e potrebbero non superare i 7 anni

La natura alle volte presenta delle tristi caratteristiche per alcuni animali che amiamo molto. Alcuni potrebbero ritenere questi aspetti dei limiti ed evitare solo per questo di sceglierli come compagni di vita. In realtà, potremmo pensare che, se mediamente vivono poco, allora sarà una ragione ulteriore per volere loro bene intensamente e per dedicare loro tutto il nostro amore.

Un po’ come fanno in quanti al canile adottano cani anziani o che hanno qualche problema fisico. Forse le spese veterinarie potrebbero essere vicine, o magari potremmo dover salutare il nostro amico dopo poco tempo. Ma saremmo felici di aver condiviso un po’ di serenità con un cagnolino che a lungo tempo ha vissuto privo dell’affetto di una famiglia.

D’altronde, non tutti gli animali sono fortunati come la razza di cane italiana ed antichissima che può vivere fino a 20 anni. Peraltro, monitorare annualmente con check-up completi è un buon metodo per prevenire l’insorgenza di malattie e provare a risolvere alcuni problemi statisticamente molto comuni. Infatti, queste 3 razze di cani vivono mediamente poco.

Un prodigio di animale per dimensioni

Molti lo ritengono il cane più alto del Mondo. Si tratta dell’Irish wolfhound (anche noto come Levriero irlandese). Un esemplare maschio può superare gli 80 cm al garrese e raggiungere un peso maggiore ai 50 kg. Si tratta di un vero e proprio prodigio della natura ed è bellissimo. Purtroppo, però, ha una salute fragile, dovuta sia alla taglia massiccia che ad alcuni problemi ereditari. La grandezza è un fattore influente sulla longevità di un cane. E questo splendido cane, nel corso del primo anno di vita, moltiplicherebbe fino a circa 100 volte il proprio peso iniziale. Malattie come l’osteosarcoma e la cardiomiopatia dilatativa sono molto frequenti. L’aspettativa di vita supererebbe di media di poco i 7 anni e talvolta non la raggiunge.

Un’altra razza a dir poco sensazionale e meravigliosa che purtroppo non è longevo è quella del Bovaro del bernese. Questo cagnolone adorabile e mansueto ha dalle caratteristiche estetiche uniche che lo rendono bellissimo e possente. Oltre che come “cane da mucca”, il Bovaro è un efficace cane da guardia. Spesso però soffre di malattie congenite o di difficile cura, come la malattia di Von Willebrand e i tumori. La sua vita media varia dai 7 ai 10 anni.

Queste 3 razze di cani vivono mediamente poco e potrebbero non superare i 7 anni

Anche la longevità del Mastino napoletano è piuttosto ridotta. Questo cane possente è spesso vittima di problemi respiratori. Spesso sviluppa anche la cosiddetta dilatazione gastrica. Per fortuna, però, in alcuni casi i padroni possono optare per una operazione chiamata gastropessi preventiva, idonea spesso a contrastare il problema. Possono essere anche altre le problematiche, come quelle riguardanti la cosiddetta ghiandola di Harder. La vita di un Mastino napoletano può non superare gli 8 anni di vita e difficilmente si spinge oltre i 10.

