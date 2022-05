Gli animali domestici sono tra le maggiori fonti di felicità per le persone. In moltissimi ne hanno in casa: cani o gatti, ma anche tartarughe e criceti, sono tra gli esseri più amati da grandi e piccini. In molti da piccoli chiedono ai genitori un animale da accudire. Sicuramente è fondamentale rendersi conto che non si tratta di giocattoli, un essere vivente non andrebbe mai adottato o acquistato senza ragionarci su. I capricci, anche quelli dei bambini, possono essere placati in altri modi se ci si rende conto che le occupazioni quotidiane non lascerebbero tempo per l’animale.

Tra i quattro zampe più desiderati in assoluto ci sono i cani: dolci e affettuosi, seguono l’uomo da millenni con il medesimo amore. Tra i cani più esuberanti ed estroversi troviamo quelli appartenenti alla categoria dei Terrier. Energici e vivaci, nascono come cani da caccia, perfetti per stanare tassi, faine e affini. Ora si adattano bene alla vita di città, ma necessitano comunque di molto movimento per essere felici. Oggi si tratterà principalmente del Welsh Terrier, dello Skye Terrier e dell’Irish Terrier.

Queste 3 razze di cane coraggiose ma molto affettuose si adattano a vivere in casa e sono ottimi animali da compagnia

Il Welsh è un cane caratterizzato da una corporatura importante e dal pelo ruvido di colore scuro. Alto al massimo 39 cm per circa 9 kg, il Welsh è un cane che ben si adatta alla vita di appartamento. Nonostante questo, avrà bisogno di uscire e fare del movimento quotidiano, dal momento che rimane sempre un cane da caccia. Il carattere di questo cane è affettuoso con il padrone, ma anche molto coraggioso. Molto competitivo, non si tirerà indietro neppure davanti a cani più grandi di lui. La sua esuberanza lo rende parte attiva della famiglia, non potrebbe essere diversamente.

Skye Terrier

La seconda razza di cui si tratterà è lo Skye Terrier, uno dei più belli ed eleganti in assoluto. Rispetto ad altri Terrier ha il pelo lungo e folto con sottopelo. Le orecchie frangiate, gli occhi e la fronte coperta di pelo rendono dolcissimo l’aspetto di questo cane. Una delle caratteristiche fisiche che lo contraddistinguono sono le zampe corte contrapposte al corpo allungato. Molto amorevole nei confronti del padrone è, però, diffidente verso chi non conosce, senza mai diventare aggressivo.

Irish Terrier

Da ultimo l’Irish Terrier, soprannominato anche “daredevil” per il suo carattere temerario. Un cane vivace, allegro, curioso e molto coraggioso che saprà farsi valere in qualsiasi occasione. L’aspetto dell’Irish è robusto, ma molto agile. Il pelo ruvido necessita di stripping almeno tre o quattro volte l’anno per rimanere in ordine. I colori tipici della razza sono il rosso in diverse tonalità. Come gli altri Terrier, ha bisogno di muoversi e giocare all’aperto. Ecco perché queste 3 razze di cane coraggiose ma molto affettuose sono perfette per vivere in appartamento, ma necessitano anche di movimento.

