Forti, robusti e pieni di vigore. E, intelligenti e fedeli come tutti gli altri. Parliamo dei cani e del meraviglioso rapporto che instauriamo con loro. Ma nello specifico in questo articolo queste 3 razze canine ci permetteranno di rimanere giovani e attivi aiutando cuore e cervello. I cani accompagnano la vita dell’uomo fin dall’epoca preistorica, ma ovviamente non scopriamo certo adesso che ci sono razze e razze. Chi cerca un compagno da salotto, chi invece qualcuno con cui passeggiare e correre, altri semplicemente rimangono ammirati dalla bellezza della razza. Ma, poi non dimentichiamoci, quelle migliaia di meticci che ci aspettano nei canili, lanciandoci occhiate e sguardi dolci dall’interno delle loro gabbie.

Queste 3 razze canine ci permetteranno di rimanere giovani e attivi aiutando cuore e cervello

Sono sempre di più gli studi internazionali che sostengono il beneficio per il nostro organismo di passeggiare con il cane. Un benessere che non è solo fisico, ma anche mentale. Uscire all’aria aperta con l’amico a quattro zampe durante il periodo di isolamento ha salvato migliaia di italiani dall’esaurimento nervoso. Generalmente tutti i cagnolini amano fare almeno una passeggiata al giorno, ma ovviamente ci sono razze geneticamente più preposte al movimento. Non ci vuole un esperto per capire la differenza tra un Barboncino e un Golden retriever. Con l’eccezione che conferma la regola che potremmo ritrovarci con un Barboncino che si sente un maratoneta. Ecco, allora senza togliere nulla a nessuno, quali sono le razze maggiormente consigliate dagli allevatori e dagli esperti per salutari passeggiate insieme.

Labrador e Golden retriever sempre in testa

Compaiono sempre nell’elenco dei cani più intelligenti, più docili e nello stesso tempo più dinamici: Labrador e Golden retriever. Non per niente tutto il Mondo li conosce come eccezionali alleati nel salvataggio e nella pet therapy. Sembra impensabile che questi cani così amati e coccoloni siano nati per fare i cani da caccia e da riporto negli stagni, eppure è così. Allegri e simpatici, sempre in cerca di compagnia e di movimento, magari giocando, attenzione al cibo che rimane in giro perché sono dei veri ghiottoni. Compagni ideale per stare coi bambini, ma sono anche eccezionali partner per passeggiate lunghe e rilassanti in qualsiasi ambiente. E a proposito di cani, non dimentichiamo che l’olfatto dei nostri cani non sopporta questi odori tradizionali di casa a cui dobbiamo fare attenzione

L’instancabile per eccellenza

Visto operare dal vivo nel suo habitat naturale sulle Highlands scozzesi, il Border Collie è davvero impressionante. Corre, abbaia, salta e si muove instancabile fino all’esaurimento dei suoi compiti. Se abbiamo voglia di mantenerci in forma è il cane perfetto, ma se siamo pigri allora non è nemmeno il caso di prenderlo in considerazione. Pensiamo infatti che questo splendido esemplare riesce persino a farsi venire le crisi depressive se non utilizzato nel movimento e nell’attività regolare. Famoso per il suo sguardo intenso e persuasivo, il Border è meglio di un tapis roulant e saprà davvero donarci tanto affetto.

