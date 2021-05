Tenere delle piante in casa rende l’ambiente domestico più accogliente. Se viviamo con degli animali, dobbiamo prestare particolare attenzione. Questi, infatti, sono abituati a mangiare e mordicchiare piante e fiori che però possono essere tossici. Oggi ci vogliamo focalizzare sui felini ed indicare alcune piante che possiamo tenere senza avere timore per la loro salute. Queste 3 piante incantevoli e belle per la nostra casa non creano problemi e fastidi ai nostri gatti.

Edera svedese

Mentre l’edera comune è altamente tossica per i gatti, questa fortunatamente è innocua. Contrariamente a ciò che pensiamo, l’edera svedese può essere coltivata in appartamento in modo semplice. Per farlo, consigliamo di usare un terriccio leggero ed argilloso: uniamo anche della perlite per aumentare la capacità di drenaggio. Infatti, questa pianta teme i ristagni idrici e va annaffiata circa una volta alla settimana. In questo modo, il terriccio potrà asciugarsi tra un’irrigazione e l’altra. Per quanto riguarda l’esposizione, dobbiamo tenere questa pianta in un luogo luminoso, ma non esposto alla luce diretta. Infine, la temperatura ideale per far vivere bene questa pianta è tra i 16 e i 24 gradi.

Violetta africana

Questa stupenda piantina di piccole dimensioni si adatta perfettamente all’ambiente domestico. Questa pianta non è tossica per gli animali domestici. Nonostante ciò, la Redazione consiglia di tenerla in un luogo difficilmente accessibile perché essendo di piccole dimensioni i gatti potrebbero buttarla a terra facilmente. Dobbiamo procurarci un vaso di dimensioni medio-piccole: in questo modo le radici resteranno più vicine tra loro regalandoci fioriture straordinarie. In questo vaso metteremo un paio di centimetri di argilla espansa e sopra un substrato ricco di sostanza organica. La temperatura ideale per mantenere bene questa pianta è tra i 20 e i 25 gradi, mentre patisce le temperature sotto i 15 gradi. Non lasciamo mai questa pianta esposta direttamente al sole perché questo potrebbe danneggiarla. In ogni caso necessita di ambienti luminosi e di irrigazioni regolari e moderate: la Redazione consiglia di annaffiarla solo quando il terriccio è completamente asciutto.

Agastache

Questa pianta perenne è coloratissima e di facile coltivazione. Anche l’agastache, se ingerita da un gatto non nuocerà alla sua salute pertanto possiamo dormire sonni tranquilli se vogliamo coltivarla in casa. Come le piante precedenti, anche questa necessita di molta luce. La agastache resiste bene a lunghi periodi di siccità, pertanto se dimentichiamo di annaffiarla, non patirà. In ogni caso, in prossimità della fioritura, occorre garantirle sufficiente umidità. Scegliamo un terreno ricco di sostanza nutriente e ben drenato per farla fiorire in modo rigoglioso.

