Quando pensiamo a una pianta da regalare d’inverno, di solito la scelta cade sulla classica stella di Natale. Anche perché proprio in questo periodo è legata a delle bellissime campagne di sensibilizzazione. Acquistare una stella di Natale significa spesso aiutare le tante organizzazioni e associazioni di ricerca. In questi giorni frequentiamo i vivai soprattutto per le decorazioni e gli addobbi. Difficilmente facciamo come in primavera e in estate, andando alla ricerca di qualche pianta per il giardino o per il balcone. Attenzione invece che queste 3 piante bellissime ma poco conosciute resistono bene al freddo e potrebbero esplodere di colori nel grigio inverno. E potremmo regalarle o comprarcele per noi e per casa nostra.

Chiamata anche la Rosa di Natale

Potremmo definirla la vera alternativa alla stella di Natale. Il suo nome originale è “Elleboro”, ma tutti la conoscono come “Rosa di Natale”. È probabilmente la pianta che meglio regge l’urto del freddo e del gelo. Una delle rarissime specie che fioriscono in pieno inverno. Generalmente vediamo quella più famosa con i fiori bianchi, ma ne esistono addirittura una trentina di tipi diversi. È un fiore che vanta una tradizione antichissima, tanto da essere citato spesso anche nella mitologia. Addirittura, in antichità si pensava che potesse curare i disturbi cardiaci. Dobbiamo invece stare attenti perché questa pianta è bellissima, ma altamente irritante non solo per gli animali, ma anche per i bambini. Per questo dovremmo sempre trattarla con i guanti.

Queste 3 piante bellissime ma poco conosciute resistono bene al freddo e potrebbero esplodere di colori nel grigio inverno

Un’altra pianta che regge molto bene i rigori dell’inverno è la Pervinca. Parliamo di una pianta perenne che regala delle splendide fioriture. In antichità era famosissima come rimedio contro la diarrea. Ancora oggi in erboristeria vengono utilizzati gli estratti delle sue foglie che conterrebbero degli importanti antiossidanti. Qualcuno forse ricorderà la nonna che preparava una tisana con la pervinca per lenire il fastidio del mal di gola.

Quanti fiori colorati come l’arcobaleno

L’ultima pianta che andremo a vedere in questo articolo possiede un nome molto particolare: Lewisia cotyledon. Prende il nome dall’esploratore e botanico americano che per primo la trovò. Poco conosciuta dalle nostre parti, è una pianta che resiste bene al freddo e al gelo e presenta un’altra caratteristica tutta sua. Ama, infatti adagiarsi e arrampicarsi su rocce e sassi. Parliamo di una pianta che vanta dei bellissimi fiori multicolorati, eccezionali a livello decorativo. Soprattutto se abbiamo un giardino roccioso, dotato di strutture e grate su cui questa pianta potrebbe arrampicarsi ed esplodere in tutta la sua bellezza.

Approfondimento

Non solo la stella di Natale ma tra poco fioriranno anche queste 2 piante meravigliose adatte alla casa