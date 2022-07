Quando desideriamo uno spuntino veloce, soprattutto in estate, spesso optiamo per un panino. Ci sono, però, molte varianti per un pranzo leggero. Alcune arrivano dall’estero, altre, invece, sono spesso piatti rivisitati. Specialmente nei fast food, troviamo diversi piatti che possiamo fare anche in casa, in versione più salutare.

Per esempio, la piadina è sicuramente una di queste. Ci sono davvero tantissimi modi per condirla, ma spesso non riempiono abbastanza. Queste 2 ricette estive con pollo o pesce perfette per un pranzo leggero, sapranno sfamarci senza ingrassare. Questo piatto è leggero e veloce da preparare, anche per le persone più impegnate.

Ricetta di pollo

Raccogliamo prima tutti gli ingredienti per due piadine:

2 piadine o tortillas;

1 pomodoro;

mezzo spicchio d’aglio;

160 g di pollo;

1 ramo di rosmarino;

1 cucchiaio di prezzemolo;

insalata q.b.;

maionese o salsa allo yogurt q.b.;

pepe e sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Il primo passaggio è far marinare il pollo. Prendiamo del petto di pollo e mettiamolo in una ciotola con due cucchiai di olio. Aggiungiamo del rosmarino e dell’aglio tritati, sale, pepe e lasciamo marinare per almeno 15 minuti. Successivamente scaldiamo bene una piastra e grigliamo il pollo per circa 5 minuti per lato. Quando sarà cotto, tagliamolo a strisce di almeno un centimetro di larghezza. Mettiamo da parte il pollo e scaldiamo la piadina per circa 1 minuto per lato. Mettiamo sulla piadina della maionese o della salsa allo yogurt e stendiamola con attenzione su tutta la superficie. Laviamo l’insalata e asciughiamola, poi disponiamola al centro della piadina. Poi aggiungiamo anche un po’ di pomodoro a fette e il pollo. Chiudiamo la base e arrotoliamo la piadina, in modo da formare una specie di pacchetto. Ed ecco che le nostre piadine saranno pronte per essere servite.

Queste 2 ricette estive con pollo o pesce perfette per un pranzo leggero saranno pronte in meno di 20 minuti

Un’alternativa al pollo è utilizzare il pesce. In questo caso ci basterà prendere un polpo già lessato e tagliarlo a pezzi di circa 2 centimetri. In una ciotola condiamolo con dell’olio, del sale e del succo di limone. Anche in questo caso scaldiamo una piastra e grigliamo il pesce per circa 5 minuti. Quando il polpo sarà pronto, mettiamo dell’insalata al centro della piadina e adagiamoci sopra il pesce. Aggiungiamo il resto delle verdure, chiudiamo la base e arrotoliamo la piadina come nella precedente versione. Entrambe le piadine possono essere conservate per un giorno in frigorifero.

Entrambi i piatti sono perfetti per un pranzo equilibrato, ma che sazia e dà energia. Si possono consumare anche freddi e sono adatti sia come pranzo al sacco, sia come pasto veloce.

