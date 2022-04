I cani sono tra gli animali più diffusi nelle case degli italiani e, insieme ai gatti, sono anche tra i più amati. Prima di portare a casa un cane, un gatto, ma anche un pesce rosso, sarebbe opportuno ragionare sui bisogni di un animale. Infatti l’entusiasmo iniziale per un cucciolo potrebbe distrarre da quella che è la realtà. Meglio optare per un peluche nel caso in cui ci si renda conto di non essere in grado di occuparsi di un altro essere vivente. Una volta ragionato attentamente sulla scelta che si sta per fare ci si dovrà concentrare sulla tipologia di cane che maggiormente fa al caso nostro. Alcuni saranno perfetti per fare compagnia alle persone anziane, mentre altri saranno ottimi per chi si muove molto. Inoltre ci saranno razze più adatte alla presenza di bambini rispetto ad altre.

Oggi si andrà alla scoperta di due cani parenti stretti dei più famosi Border Collie e del Rough Collie, poco conosciuti, ma molto affascinanti. Lo Smooth Collie, il pastore scozzese a pelo corto, ha sempre attirato meno l’interesse degli appassionati rispetto ai suoi fratelli a pelo lungo. Questo anche se la somiglianza con il pastore scozzese a pelo lungo è veramente notevole. Oltre a questo anche il Collie Barbuto merita attenzione.

Queste 2 razze di cane a pelo corto e lungo, oltre ad essere ideali se in casa ci sono bambini, sono anche ubbidienti

In passato poteva succedere che nella stessa cucciolata nascessero esemplari a pelo lungo ed esemplari a pelo corto. I pastori che utilizzavano questi cani per domare le greggi erano molto più inclini a preferire questi ultimi rispetto a quelli a pelo lungo. Eppure saranno proprio i Rough Collie ad acquisire grandissima notorietà anche grande al telefilm “Lassie”, che li vide protagonisti attorno agli anni ’50.

Gli esemplari di Smooth Collie hanno pelo corto e ruvido con un sottopelo molto folto. Come colorazione sono ottimi il tricolore, il blu merlo o il fulvo. Si tratta di cani molto attenti alla sicurezza della propria abitazione e molto intelligenti. Si legano molto ai membri della famiglia, specialmente ai bambini. Ha bisogno di fare lunghe passeggiate durante la giornata, ma si adatta bene anche alla vita in appartamento. Per quanto riguarda il mantello, ha bisogno di meno cure rispetto alla varietà a pelo lungo. Tuttavia, meglio procedere con spazzolature regolari per eliminare il pelo morto, specialmente nel periodo di muta. Non necessita di bagni frequenti perché, rispetto ad altre razze, tende a non puzzare.

Bearded Collie

Sempre nel mondo dei Collie troviamo il Bearded Collie, conosciuto come Collie Barbuto. A differenza dello Smooth ha il pelo folto e soffice. Un cane poco conosciuto di aspetto massiccio, ma molto dolce e vivace. Sempre pronto a riempire di feste il suo padrone, è davvero un cane affettuoso. Veniva utilizzato principalmente per radunare le pecore, ma oggi è diffuso soprattutto come cane da compagnia. I colori del pelo vanno dai grigio al fulvo passando per il nero o il blu. Caratterialmente, oltre alla dolcezza, è riconoscibile per il suo temperamento vivace e molto sveglio. Sono, quindi, queste 2 razze di cane a pelo corto e lungo tra le migliori da adottare se in casa ci sono bambini.

