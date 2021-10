Quando si lavora su Windows a volte si sente la mancanza di comode funzionalità che sono presenti nativamente in altri sistemi operativi. Per esempio, su MacOS è possibile ridimensionare le immagini senza bisogno di passare per programmi come Paint: basta aprirle, cliccare su Strumenti e poi Regola dimensione. Il gioco è fatto.

Windows non è molto comodo per questo tipo di operazioni. Stesso dicasi per la nuova versione appena rilasciata del sistema, Windows 11, con la quale Microsoft ha implementato una serie di soluzioni grafiche molto interessanti. Ma le funzionalità sono rimaste ancora poco flessibili.

Poco importa, perché c’è un progetto gratuito su GitHub che semplificherà la vita di tutti. Quest’applicazione gratuita renderà il computer molto più comodo da usare per lavoro e studio. Non si tratta di strani programmi di terze parti: la suite di strumenti si chiama PowerToys ed è sviluppata direttamente da Microsoft, quindi è tutto perfettamente compatibile senza strane procedure. Ecco di cosa si tratta.

Facile da installare

PowerToys è un programma sviluppato da Deondre Davis e il suo team che introduce in Windows una serie di utili funzioni. Più che un programma singolo, sarebbe meglio parlare di una suite di strumenti. E funziona benissimo, così bene che sembra tutto integrato perfettamente nel sistema – ed è strano che non lo sia già. C’è un launcher per le applicazioni, uno strumento per ridimensionare le immagini, un altro per rinominare velocemente i file, estensioni per Explorer e altro ancora.

Il launcher, per esempio, sembra essere preso direttamente da spotlight di MacOS o da programmi simili in Linux. Si chiama PowerToys Run e permette di fare una cosa molto semplice: usando il tasto Windows, si apre un menù di ricerca dal quale è possibile richiamare qualunque file, programma o voce presente nel proprio sistema localmente.

Quest’ultima cosa è fondamentale: trattandosi di una ricerca sul computer vengono eliminati tutti i risultati fastidiosi che, di norma, la funzione Ricerca integrata in Windows non esclude. Molto più facile e veloce. Inoltre, PowerToys Run integra altre funzioni come la calcolatrice, il convertitore di misure e tanto altro.

Le funzionalità di PowerToys non si limitano solo a questo. Per esempio, c’è un tool comodissimo per ridimensionare istantaneamente le app nelle aree di lavoro utilizzando dei layout predefiniti oppure creandone di nuovi.

In questo modo, invece di utilizzare il classico split screen automatico di Windows, basterà ridisegnare le aree e trascinare in ciascuna di esse le finestre desiderate tenendo premuta un’apposita combinazione di tasti. Ogni opzione è configurabile nelle impostazioni per un’esperienza d’uso davvero ampia.