Le vacanze di primavera, incluse quelle di Pasqua, probabilmente sono quelle che offrono un clima più confortevole ai turisti.

Generalmente, non c’è mai troppo freddo per girare all’aperto, ma non c’è neanche così caldo da sudare.

Quindi, mite di giorno e frizzantina la sera, la primavera è una stagione su cui puntare per fare le valigie e partire, staccando dalla quotidianità.

Con l’articolo di oggi ci immergeremo già in quest’atmosfera, che respireremo a pieni polmoni, a partire dal 20 marzo.

Infatti, ruberemo un pezzetto di buon tempo, che profuma di fiori, e voleremo su una meta che sboccia proprio in questa stagione, regalando un’atmosfera unica.

Curiosi di sapere qual è? Allacciamo le cinture e andiamo a scoprirla.

Quest’antichissimo villaggio europeo sembra uscito da una fiaba e dovremmo visitarlo almeno una volta nella vita proprio in primavera

Il suono del vento, lo sciabordio dell’acqua del fiume, il rumore delle pale che sferzano l’aria, tanti uccellini e odore di legno.

Tutto questo è Zaanse Schans, il villaggio dei mulini con appena 40 case che sorge come per magia nell’Olanda Settentrionale.

Zaanse Schans si trova nella città di Zaandam, dista solo 15 chilometri dalla più famosa Amsterdam e si sviluppa lungo il fiume Zaan.

Nel 1700 contava più di 700 mulini, alcuni dei quali sono arrivati fino ai nostri giorni e si stagliano nel cielo con le loro enormi pale.

Quest’antichissimo villaggio europeo sembra uscito da una fiaba e la primavera è la stagione migliore per visitarlo.

Sicuramente perché ci lasciamo alle spalle il freddo gelido che caratterizza l’Olanda in inverno, ma non solo.

Infatti, tutto si ricopre di verde e nei campi, che circondano case e mulini, sbocciano tulipani spontanei e colorati.

Cosa vedere

Alcuni dei mulini sono visitabili, a pagamento, per scoprirne l’interno e a cosa servivano, come quello chiamato Het Jonge Schaap.

Altre tappe imperdibili sarebbero:

Klompenmakerij, il museo degli zoccoli dove poter vedere come vengono realizzati a mano;

Honig Breethuis, antica casa di commercianti per respirare l’atmosfera del 1900;

Bakery Museum “The Gecroonde Duyvekater, un museo-pasticceria dove è possibile acquistare il dolce tipico del luogo;

Catharina Hoeve Cheese Farm, una fattoria di formaggi dove fare degustazioni e acquisti;

altre botteghe artigiane come Liqueur distillery de Tweekoppige Phoenix e Tiemstra Coopery;

la vecchia drogheria Albert Heijn Museum Shop;

Zaans Museum, museo del patrimonio culturale di Zaandam.

Cosa fare

Passeggiare sul lungo fiume di Zaanse Schans è una vera bellezza, così come girarla interamente a piedi.

Tuttavia, si possono noleggiare delle bici ed esplorare anche i dintorni come il villaggio dei pescatori De Rijp o la zona di Jisp.

Ancora, possiamo gustarcela dal fiume facendo un giro in barca con le tipiche koeienboot, in passato utilizzate per trasportare le mucche lungo il fiume.

Come arrivare

Infine, per raggiungere Zaanse Schans da Amsterdam potremmo utilizzare il trasporto pubblico.

C’è un treno che parte dalla Stazione Centrale di Amsterdam e porta fino alla stazione Zaandijk-Zaanse Schans in 17 minuti.

In alternativa, c’è un bus che parte sempre dalla Stazione Centrale di Amsterdam, linea Connexxion 391, e impiega 40 minuti circa per arrivare a destinazione.

