Ogni volta iniziano le prime giornate di caldo, subito ci dirigiamo verso il ripostiglio oppure il garage per prendere il ventilatore da camera. Non tutti, però, prima di mettere in funzione l’elettrodomestico danno peso alla manutenzione. Perciò quest’anno raccomandiamo di seguire per forza queste regole prima di utilizzare il ventilatore. Logicamente queste regole valgono espressamente per il ventilatore perché coloro che hanno i condizionatori tra le mura domestiche devono fare ben altro.

La differenza tra ventilatore e condizionatore

Ognuno di noi combatte il caldo come vuole, il ventilatore rispetto al condizionatore permette di stare più freschi in casa oppure in ufficio ma non raffredda come i più moderni elettrodomestici da muro. Perciò per chi ama aria non troppo fredda il ventilatore si rivela il rimedio migliore.

Dunque per non correre rischi, una volta prelevato l’elettrodomestico dobbiamo seguire queste regole in modo da usarlo efficacemente e in sicurezza.

Come pulire il ventilatore

E’ davvero semplice e non si perde troppo tempo per sistemare il ventilatore prima dell’uso. La pulizia è fondamentale prima di mettere in moto l’elettrodomestico perciò bisogna fare questi 4 step per ottenere il risultato sperato.

Prima di tutto smontare il ventilatore, separando griglie dalle pale. Pulire con lo sgrassatore i pezzi in plastica. Per i pezzi in alluminio meglio prendere un panno cattura-polvere. Lasciare asciugare tutti i pezzi in modo da evitare un corto circuito all’accensione. Successivamente rimontare tutto in modo da poter inserire la presa nella corrente elettrica e far funzionare in sicurezza l’elettrodomestico.

Per respirare aria salubre attenzione alla polvere

Chi ha letto fino a questo punto si è reso conto che pulire il ventilatore è molto semplice. Però, vogliamo aggiungere un altro particolare per garantire a tutti un’aria salubre. Ogni ambiente di casa oppure di ufficio deve essere ben pulito compreso gli strumenti elettronici perché spesso si deposita la polvere. Logicamente all’apertura del ventilatore la polvere presente potrebbe sporcare l’aria che respiriamo.

In conclusione, se in passato è stato commesso l’errore di non pulire il ventilatore, questa volta bisogna essere più attenti. Come abbiamo visto è molto semplice tenere come nuovo un ventilatore pronto all’utilizzo per combattere il caldo.