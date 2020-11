Molti consumatori sono rimasti sorpresi nel vedere pandori e panettoni sugli scaffali dei supermercati. Ma cosa sta succedendo nel settore industriale dolciario non è dato sapere. Purtroppo fare pronostici su come andranno i consumi è una impresa titanica. Ma quest’anno mangeremo pandoro e panettone? In effetti, le aziende che producono tonnellate di pandori e panettoni hanno rivisto i propri piani di produzione.

L’incertezza sul mercato

La grande incertezza per l’emergenza sanitaria sta tenendo a freno le aziende industriali. C’è il rischio concreto di trovarsi tra qualche mese con una grande giacenza di magazzino. I venditori al dettaglio, infatti, non hanno ancora fatto gli ordini come negli anni addietro. Il rischio di un lockdown durante il periodo natalizio è un colpo mortale. Onde evitare di rimanere con pandori e panettoni negli stabilimenti, meglio produrre il giusto, senza eccedere.

Le industrie dolciarie prediligono la linea della cautela, non si possono correre rischi, visto che già c’è un precedente. Infatti, nel periodo pasquale, molti dolciumi non sono stati venduti. Meglio, quindi percorrere una linea attendista. I piani delle grandi industrie sono cambiati, vivono alla giornata e incrociano le dita, consci che gli ordini saranno inferiori rispetto all’anno scorso.

La crisi

Non vendere pandori, panettoni a Natale, colombe e uova a Pasqua vuol dire perdere il 40% delle vendite in un anno. Le immagini di marzo, sono terrificanti. Infatti i consumatori prendevano d’assalto i beni di prima necessità, come farina, lievito, pasta, mentre i dolciumi rimanevano sugli scaffali a fare bella mostra.

Cosa sta succedendo nei supermercati

In effetti, già oggi nei supermercati si notano molte differenze rispetto al passato. Gli scaffali dei dolciumi sono sempre di meno anche nella stessa Grande distribuzione organizzata. Non si vogliono correre rischi. In questo caso c’è da fare una considerazione, a Natale non si vivranno le immagini horror di marzo scorso, quando all’improvviso avvenne la fine del mondo.

Nel contempo, da parte dei venditori e delle industrie di produzione, c’è la consapevolezza di voler accontentare i consumatori per il periodo di Natale e portare a casa almeno un pandoro o panettone a famiglia. Perciò quest’anno mangeremo pandoro e panettone ma senza esagerare. Le industrie stanno lavorando ma cercando di limitare le perdite arrivando con meno stock di prodotto sul mercato.