Pasticcio e lasagne. Come farli mancare sulle nostre tavole in queste giornate di festa. Fumanti e profumate, saporite e celestiali. Quando le gustiamo ringraziamo il cielo e chi le ha inventate. Sono due classici della cucina italiana da sempre apprezzati in tutto il Mondo. I tedeschi, poi ne vanno matti. Gustandosele magari col cappuccino. Ma questa è un’altra storia. Forse anche un falso mito, oppure no. Ma, tornando a noi, quest’anno le lasagne non saranno più le stesse dopo aver cucinato questa ricetta ultraleggera e gustosa persino ricca di omega 3. Le lasagne sono una delizia, ma non sono famose per essere ipocaloriche, anzi. Ecco perché i nostri Esperti propongono questa ricetta più leggera del solito.

Un tuffo in una ricetta imperdibile

Togliamo la carne e mettiamo le verdure. Via la besciamella, ecco la ricotta. In più aggiungiamo della frutta secca ricca di omega 3. Un cambio decisamente pro-linea, ma che non ci rimette sul gusto. Ecco gli ingredienti:

rettangoli di sfoglia;

300 grammi di polpa di pomodoro;

2/3 melanzane belle grandi;

200 grammi di ricotta fresca;

10/15 noci;

olio evo;

sale e pepe;

parmigiano o padano grattugiati.

Lanciamoci dunque nella preparazione:

dopo aver preparato la sfoglia per lasagne, lasciamola asciugare su una superficie infarinata;

scottiamo la polpa di pomodoro, regolando con un filo d’olio, sale e pepe;

cuociamo le melanzane anche sulla griglia e, una volta pronte, tritiamole;

apriamo le noci e frantumiamole fino a sbriciolarle il più possibile;

a questo punto tostiamole in padella, facendo prendere loro un po’ di sapore con olio e sale;

mettiamo a bollire un pentolone d’acqua e inseriamo le lasagne fino a lessarle, disponendole su di uno strofinaccio che le faccia asciugare;

prendiamo la classica pirofila, ungiamone il fondo e inseriamo il primo strato di lasagne su cui depositeremo del sugo di pomodoro, delle melanzane, della ricotta e delle noci polverizzate. Spolveriamo col formaggio grattugiato;

bagnando appena con l’olio andiamo avanti con gli strati fino a esaurimento ingredienti;

sul tetto cerchiamo di lasciare uno strato di ricotta e del formaggio grattugiato;

inforniamo per 10/15 minuti a 180 gradi e serviamo a tavola.

