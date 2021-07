Il cioccolato è per antonomasia uno dei cibi da evitare a tutti i costi se si vuole seguire una dieta sana ed equilibrata. Ma dietro questo pensiero comune si nasconde qualcosa che molti non sanno. Se è vero che molto del cioccolato che troviamo in commercio è ricco di sostanze nocive, la natura ha attribuito al cacao ben altre proprietà.

Infatti, il cacao è a tutti gli effetti quello che si direbbe un superfood, ossia un alimento che apporta tantissimi benefici al nostro organismo. Le stesse qualità benefiche le ritroviamo nel cioccolato fondente, poco lavorato artificialmente e con alta concentrazione di cacao in polvere. Quest’alimento sempre considerato cibo spazzatura abbassa la pressione e non fa nemmeno ingrassare, anzi è povero di calorie e combatte il colesterolo cattivo. Un quadratino di cioccolato amaro al giorno è consigliatissimo sotto vari aspetti ed è bene inserirlo nella nostra dieta. Vediamo insieme perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quest’alimento sempre considerato cibo spazzatura abbassa la pressione e non fa nemmeno ingrassare

Secondo una normativa europea, il cioccolato fondente è quello che ha almeno il 43% di cacao in polvere e il 28% di burro di cacao.

Affinché questo cioccolato abbia sensibili qualità benefiche sul nostro organismo è bene, però, che non abbia meno del 70% di cacao in polvere. A livello nutrizionale, il cioccolato fondente ha molte meno calorie di quello al latte (e se extra-fondente è praticamente privo di grassi).

È anche un antidepressivo naturale, grazie all’alto tasso di triptofano che agisce direttamente sulla produzione di serotonina. In più, l’acido valerico gli attribuisce un’azione rilassante che regolarizza la pressione sanguigna, mentre gli antiossidanti puliscono vene e arterie dal colesterolo LDL. Come se non bastasse, un quadratino di cioccolato fondente ha la stessa quantità di polifenoli di una tazza di tè verde.

Ricapitolando, il cioccolato fondente non fa ingrassare, abbassa la pressione e non aumenta in alcun modo il colesterolo. Queste proprietà lo rendono a tutti gli effetti un efficace farmaco naturale. Non abbiamo più scuse per seguire una dieta sana.

Approfondimento

Molti lo considerano ancora un alimento tabù per la dieta ma questo squisito formaggio contiene pochissimo colesterolo ed è uno dei meno grassi in commercio