Pronti a portare l’autunno in cucina? La stagione più mite dell’anno regala una miriade di alimenti buonissimi e ricchi di proprietà.

Il nostro compito non sarà altro che scegliere i cibi che più ci piacciono. Non tutti sanno, però, che possiamo mangiare di gusto e aiutare il nostro organismo allo stesso tempo. In che modo? Basta documentarsi un po’ sui prodotti di stagione per conoscere tutte le caratteriste di ciascun alimento e non limitarsi all’acquisto dei soliti cibi che siamo soliti mettere nel carrello.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra i simboli dell’autunno sicuramente spicca la zucca. Gustosa e colorata, questa deliziosa prelibatezza fa parte dei cibi molto amati e davvero tanto apprezzati in questo periodo. Tuttavia, i primi freddi portano con sé anche moltissimi altri prodotti della Terra, capaci di rendere unici anche i piatti più semplici.

Quest’alimento autunnale amatissimo è un ottimo alleato delle difese immunitarie e proteggerebbe anche dai tumori

Sulle tavole imbandite dei prossimi mesi, ad esempio, vedremo farsi spazio anche il cavolfiore. Un alimento che può essere consumato crudo, oppure bollito, fritto, arrostito ma anche cotto a vapore. Insomma, il suo profumo inconfondibile e il sapore eccezionale fanno impazzire moltissimi adulti.

In genere, il cavolfiore non è nella lista dei cibi preferiti dai bambini ma con un pizzico di fantasia ai fornelli si potrà creare un pianto succulento talmente buono da far leccare i baffi a tutta la famiglia.

Ad esempio, questa parmigiana di cavolfiore è consigliatissima perché riesce a conquistare i grandi ma anche i piccini in un solo colpo.

La caratteristica infiorescenza del cavolfiore lo rende unico e ricco di nutrienti. Inoltre, quest’alimento autunnale amatissimo è un ottimo alleato delle difese immunitarie e aiuterebbe a proteggerci dai tumori.

Oltre a tantissime vitamine (B16, C, E K,) e a calcio, potassio, sodio, magnesio, ferro e altre sostanze nutritive, il cavolfiore vanta di altre importanti proprietà.

Difatti, sembrerebbe favorire l’attività dell’intestino e a mantenere sotto controllo il colesterolo e gli zuccheri.

Inoltre, secondo diversi scienziati quest’ortaggio aiuterebbe a prevenire i tumori grazie alle fibre e al sulforafano e alcuni steroli presenti in esso.

Fra i tanti aspetti benefici del cavolfiore, spicca anche un’azione immunomodulatrice, antibatterica e antivirale.

Insomma, il cavolfiore è un altro esempio tangibile di come alimentazione e salute vanno di pari passo.

Ricordiamo, ad esempio, i 9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa.

Queste, invece, le incredibili novità per chi soffre di colesterolo cattivo alto perché non serve più rinunciare a questi alimenti amatissimi, lo dice la scienza.