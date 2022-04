Sappiamo bene quanto riutilizzare elementi presenti nel nostro appartamento possa tornarci utile per un’infinità di ragioni. Infatti, ci sono tantissimi oggetti, scarti di alimenti e ciò che spesso consideriamo da buttare, che in realtà potrebbe essere utilissimo. Dare nuova vita a ciò che è presente nelle mura domestiche attraverso il riciclo creativo potrebbe essere anche un’ottima operazione di risparmio. Perciò, certamente, cercare nuovi spunti e idee non potrà che essere il primo passo. Trovare l’ispirazione, infatti, è il perfetto punto di partenza per iniziare ad avvicinarsi all’arte del riciclo creativo.

Il riciclo creativo in casa può essere utilissimo se si hanno idee e lo si applica in modo intelligente e ingegnoso

Di oggetti che potrebbero ottenere una nuova vita ed essere trasformati ce ne sono tantissimi. La nostra casa, infatti, è colma di elementi che si prestano alla perfezione al riciclo creativo. E se non abbiamo idee, nessuna paura. Ci sono, infatti, diversi spunti che possiamo consultare e che sicuramente ci potrebbero tornare molto utili. Per esempio, possiamo pensare di trasformare delle cravatte ormai vecchie e rovinate che non possiamo più indossare per le occasioni importanti. E in questo nostro precedente articolo, abbiamo spiegato dei modi intelligenti ed efficienti per farlo. Oppure, potremmo anche pensare di riciclare dei vecchi materassi su cui non possiamo più dormire. E in un altro articolo avevamo fornito delle idee piuttosto utili a riguardo.

Quest’acqua di cottura che tutti buttano via senza neanche pensarci in realtà è un vero e proprio portento che risolve un problema comunissimo in casa

Oggi, invece, vediamo come applicare il riciclo creativo in cucina. E ci concentriamo su un riutilizzo piuttosto importante dell’acqua di cottura dei carciofi. Infatti, questo elemento, che spesso scoliamo senza neanche pensarci, potrebbe essere utilissimo in particolar modo per le piante che si trovano sul nostro balcone. Quando cuciniamo i carciofi, ricordiamoci di versare l’acqua di cottura in una ciotola e, successivamente, di versarla sulle nostre piante. Vedremo che i sali minerali rilasciati dai carciofi nell’acqua nutriranno le nostre piante, rendendole ancor più verdi e rigogliose. Perciò, la prossima volta cerchiamo di ricordare che quest’acqua di cottura, che tutti buttano via senza neanche porsi il problema, in realtà può esserci utilissima. In questo modo, faremo sicuramente un favore alle nostre piante, donando loro dei sali minerali che non potranno che darci risultati soddisfacenti.

Lettura consigliata

Che spreco buttare l’acqua di cottura delle patate perché farà brillare un oggetto difficilissimo da pulire in casa