Si consumano quantità enormi di acqua nel corso della vita ma non sempre si sceglie con attenzione e criterio quella migliore per il proprio stato di salute. Ogni consumatore presenta infatti particolari esigenze che peraltro potrebbero cambiare nel corso del tempo. Vi sono infatti tipologie di acqua più indicate per anziani e bambini e altre ad esempio per chi pratica attività sportiva quotidianamente. Sarebbe dunque un grave errore acquistare fardelli d’acqua solo in base al prezzo di vendita senza tener conto delle caratteristiche chimiche e fisiche. Allo stesso modo sarebbe utile conoscere l’acqua del proprio rubinetto, come suggerisce il Ministero della salute, per valutarne il contenuto di minerali, odore e sapore.

E fra le tante fra cui scegliere quest’acqua con meno sodio è l’ideale contro pressione alta e ritenzione idrica. Infatti per prevenire o o ridurre la frequenza dei picchi pressori si può agire su più fronti e anzitutto eliminando alcune cattive abitudini. La sedentarietà e un’alimentazione disordinata e ricca di grassi sono i principali nemici della pressione arteriosa. Anche a tavola occorre saper individuare i cibi a basso contenuto di sale ed evitare gli eccessi. I nostri consulenti suggeriscono ad esempio che “Ne bastano 4/5 grammi a pranzo per combattere spossatezza, tachicardia e pressione alta”.

Chi tende ad avere i valori della pressione al di sopra della norma dovrebbe bere acqua povera di sodio. Un recente studio ha mostrato che chi consuma abitualmente acqua ad alta salinità presenta una pressione sistolica più alta. Allo stesso tempo si sono registrati valori di pressione diastolica e sistolica inferiori in chi beve acqua con alti livelli di calcio e magnesio. Si ipotizza che sia proprio la presenza di magnesio e calcio a neutralizzare gli effetti negativi del sodio sulla pressione arteriosa. Pertanto conviene scegliere un’acqua particolarmente ricca di questi due preziosi minerali soprattutto se si soffre di ipertensione. Si può leggere a tal proposito l’articolo “Quanto deve essere alta la pressione minima e massima in base all’età e come abbassare i valori in 5 minuti”.

Per quanto concerne invece l’accumulo di liquidi che interessa per lo più le donne occorre bere un’acqua iposodica. Per contrastare il fenomeno della ritenzione idrica bisogna infatti privilegiare le acque oligominerali che presentano un contenuto di sale inferiore ai 20 mg per litro. In alternativa si può considerare il consumo di acqua leggermente mineralizzata che garantisce un effetto diuretico e aiuta a ridurre il gonfiore delle gambe.

Approfondimento

