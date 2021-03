Nessuno desidera che la propria casa prenda fuoco. Eppure molti sono gli incendi che coinvolgono le abitazioni. E quest’abitudine molto comune è fra le cause più diffuse d’incendio nelle nostre abitazioni.

Che cosa ignoriamo

Per la televisione in genere si mostrano le immagini dello scoppio di una bombola di gas, quando si parla di incendi nelle case. Questo perché le immagini sono particolarmente toccanti con gli edifici sventrati. Ma questi sono casi rari e gli incendi che si sviluppano nelle abitazioni hanno altre cause. Molto spesso ciò che provoca l’incendio dipende da nostre cattive abitudini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Due cause comuni

Se diamo uno sguardo ai rapporti che i Vigili del Fuoco fanno ogni anno sugli incendi che si sviluppano in Italia e nelle nostre case troveremmo un dato preoccupante. Oltre 35.000 incendi scoppiano nelle abitazioni ogni anno e molti incendi sono dovuti a cause elettriche o legati all’uso degli elettrodomestici.

Quest’abitudine molto comune è fra le cause più diffuse d’incendio nelle nostre abitazioni

Una prima abitudine è di uscire di casa lasciando in marcia qualche elettrodomestico, come i robot che cucinano; pentole sul gas o sulla piastra; oppure la stufa dimenticata accesa durante la notte ecc. Staccare i collegamenti elettrici è la prima regola se ci allontaniamo da casa o ci addormentiamo.

Attenzione a questa abitudine

Un’altra abitudine da evitare è quella di attaccare sulla stessa presa di corrente tanti apparecchi. La stufa elettrica per riscaldare il nonno in poltrona che guarda la Tv insieme alla presa per il computer, la lampada da tavolo e il cellulare.

L’effetto che si ottiene è un gran surriscaldamento, una condizione ideale per far scoppiare un incendio. Ogni presa ha il suo carico che non deve essere superato. Meglio distribuire i vari apparecchi elettrici sulle varie prese della casa piuttosto che su una sola presa.

Seguendo questi semplici consigli dalla nostra casa si allontanerà il pericolo d’incendio.

Ecco come rendere più sicura una casa.