Le verdure sono alimenti salutari, ricchi di principi nutritivi essenziali come minerali, fibre e vitamine, che possiamo assimilare facilmente gustando una zuppa da preparare in tutte le stagioni. Allo scopo si presta in maniera particolare la ricetta di un piatto tipico toscano, la volterrana. Questa zuppa nutriente preparata non solo con cipolla, sedano, carote e zucchine, contiene un ingrediente molto utile a favorire la digestione.

Si tratta dell’aglio, che avrebbe proprietà utili a favorire le secrezioni gastriche, facilitando il processo di digestione. Se vogliamo quindi cimentarci con la preparazione di questo piatto tutto naturale, possiamo procurarci questa lista di ingredienti:

400 gr di fagioli cannellini;

400 gr di pane raffermo;

150 gr di passata di pomodoro;

2 spicchio di aglio;

una foglia di salvia;

1 sedano;

1 cipolla;

un ciuffo di prezzemolo;

2 carote;

2 patate;

n. 2 zucchine;

sale q.b;

pepe nero q.b;

olio extra vergine di oliva q.b.

Questa zuppa nutriente preparata non solo con cipolla e sedano ha anche un ingrediente che aiuterebbe la digestione

Per preparare la volterrana dobbiamo lessare i fagioli sul fuoco all’interno di una pentola piena d’acqua salata, insieme a uno degli spicchi di aglio e alla foglia di salvia. Lessati i fagioli, si dovrà preparare un battuto con il prezzemolo, il sedano e la cipolla. Dovremo quindi soffriggere il battuto in una padella colma di olio extra vergine di oliva, insieme all’altro spicchio di aglio.

Con un coltello tagliamo ora a pezzetti le patate, le carote e le zucchine e aggiungiamole al battuto appena cotto.

Cuociamo per bene lasciando appassire tutte le verdure quindi aggiungiamo la passata di pomodoro. Proseguiamo la cottura per 10 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Aggiungiamo un pizzico di sale e uno di pepe quindi torniamo ai fagioli.

Preleviamo una parte di fagioli lessati e frulliamoli insieme all’acqua di cottura. Uniamoli alla zuppa e portiamo a ebollizione aggiungendo dell’acqua. Facciamo cuocere per un’ora e mezza quindi, trascorso il tempo, aggiungiamo i restanti fagioli.

Prendiamo il pane e tagliamolo in fettine sottili. Prendiamo una zuppiera e al suo interno alterniamo uno strato di pane a uno di zuppa. La volterrana è pronta per essere servita, calda nelle stagioni fredde e fredda nelle stagioni calde.

Lettura consigliata

Davvero incredibile questo piatto che permette di recuperare gli avanzi della carne in una portata unica