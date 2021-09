Questa zuppa con ingredienti di stagione è l’alternativa perfetta al minestrone

Siamo stanchi della solita minestra a cena? O del minestrone per scaldare stomaco e corpo dopo il cambio di temperatura? Non abbiamo i prodotti giusti per fare una vellutata?

Una soluzione c’è e non è rinunciare ad un piatto fumante nelle fredde serate autunnali, ma basta sostituirlo con un’altra ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questa zuppa con ingredienti di stagione è l’incastro perfetto di proteine, vegetali e carboidrati sani ed è l’alternativa perfetta al minestrone.

Il trinomio perfetto

Si tratta di una ricetta a base di lenticchie, spinaci e patate. Nutriente e sostanzioso, questo piatto è sano e non perde la sua sfiziosità grazie al modo in cui è preparato.

Unisce alimenti ricchi di ferro quali le lenticchie e gli spinaci (2, 2 mg di ferro ogni 100 gr questi ultimi). E inoltre è costituito dal trinomio perfetto: proteine, verdure e carboidrati (quelli a basso contenuto di grassi delle patate).

Cosa c’è di meglio di un piatto che ci permette di assumere un’alta percentuale di valori nutrizionali tutti insieme?

Questa sorta di minestrone infatti è un piatto unico, completo e genuino. Non avremo bisogno di altro per terminare la giornata fredda e andare a letto a pancia piena.

Ma vediamo cosa serve per prepararlo. Bastano un bel pentolone, un coltello e questi ingredienti:

200 gr di spinaci

200 gr di lenticchie

1 carota

3 patate

1 cipolla

1 sedano

500 ml di brodo circa

Olio evo

Sale q.b

Questa zuppa con ingredienti di stagione è l’incastro perfetto di proteine, vegetali e carboidrati sani ed è l’alternativa perfetta al minestrone

Cominciamo cuocendo le lenticchie. È infatti preferibile cucinare questo legume crudo che usare quello inscatolato. Mettiamo le lenticchie in una ciotola, ricopriamole con l’acqua e attendiamo circa un’ora.

Nel frattempo prepariamo il soffritto con olio, carota, sedano e cipolla. Rosoliamo e aggiungiamo le lenticchie ammollate e scolate.

Lasciamo cuocere per circa 20 minuti e aggiungiamo il brodo vegetale.

Peliamo le patate e lessiamole in acqua. Una volta pronte le tagliamo a cubetti.

A questo punto puliamo le foglie di spinaci sciacquandole con l’acqua. Le cuociamo in acqua calda e una volta pronte scoliamo.

Saltiamole in padella con un poco di olio per qualche minuto. Aggiungiamole insieme alle patate e alle lenticchie nel pentolone.

Lasciamo cuocere questo mix sano e gustoso per circa 30 minuti ancora. Facciamo asciugare tutti i liquidi e quando la consistenza sarà abbastanza densa possiamo spegnere il fuoco. Serviamo in una scodella cupa, aggiungiamo del parmigiano a piacere.

Per rendere questo piatto ancora più sfizioso, serviamo con del pane bruschettato al forno con sopra dell’olio o del burro.