In Italia si trovano dei luoghi unici e davvero suggestivi. Un esempio è la meta che vogliamo suggerire oggi ai nostri Lettori.

Molti turisti, infatti, si recano proprio in questo luogo per scattare fotografie ed ammirare il panorama mozzafiato. Scopriamo insieme questa meta affascinante ed unica nel suo genere.

Questa vicina meta romantica e fiabesca renderà la nostra estate 2021 davvero indimenticabile

All’esterno delle mura di San Marino si trova un percorso tipicamente medievale scolpito nella pietra. Da qui la vista è eccezionale. Infatti, possiamo ammirare il Mare Adriatico e la sua costa ma non solo. Nelle giornate più limpide e terse possiamo addirittura scorgere oltre la Valle di Comacchio.

Questo percorso collega due torri: la torre Cesta e la torre Guaita: qui si respira un’atmosfera davvero suggestiva. Questo luogo è infatti legato ad un’antica leggenda.

La leggenda

Come molti di noi sanno, nel Medioevo i gatti neri venivano uccisi perché considerati la reincarnazione delle streghe. Ucciderli significava la possibilità di salvare la vita a delle donne perché le streghe erano solite rubarne il loro corpo.

La ragazza più bella del Monte Titano era proprio una strega ed ogni notte si recava qui, al Passo delle Streghe. In questo luogo, la strega grazie alla luce della luna poteva trasformarsi. Proprio qui, si recavano anche altre ragazze per ballare e dimenticare così i momenti difficili. In realtà però nessuno era a conoscenza del reale motivo per cui si recassero lì per riunirsi attorno al fuoco. Gli abitanti del luogo decisero di piazzare delle guardie per impedire alle donne di avvicinarsi.

Un giorno, un giovane decise di andare a vedere che cosa accadeva realmente e scoprì quelle donne meravigliose. Rimase incantato dalla donna più bella e si dichiarò a lei giurando di mantenere il suo segreto. Iniziarono una storia clandestina e di loro non si seppe più nulla. Ancora oggi ci sono persone che proprio qui al Passo delle Streghe li sentono ridere e scherzare.

Come raggiungerlo?

Questa vicina meta romantica e fiabesca renderà la nostra estate 2021 davvero indimenticabile. Il Passo delle Streghe può essere raggiunto arrivando in auto e parcheggiando presso il Piazzale della Cava Antica.

Da qui proseguiamo a piedi per circa 150 metri finché troveremo una scalinata in pietra che ci condurrà al camminamento del Passo delle Streghe.

Approfondimento

