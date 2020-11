Tutti sappiamo quanto è importante mangiare sano, garantendosi una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura. Infatti, una giusta quantità di verdure fornisce al nostro corpo fibre, vitamine e minerali preziosi per il normale funzionamento dell’organismo. Però attenzione: ci sono alcune malattie che possono aggravarsi se si consumano alcuni alimenti.

Nello specifico, questa verdura salutare è micidiale per alcune patologie. Oggi parleremo di un ortaggio, tra l’altro di stagione con il quale bisogna andare cauti in alcuni casi. Parliamo del cavolo e di tutte le sue varianti: verza, cavolfiore, broccoli, cime di rapa, cavoletti di Bruxelles. Parliamo anche di tutte le altre specie che fanno parte della famiglia delle crucifere, quindi anche i ravanelli, rucola e senape.

Quando si dovrebbe evitare

In presenza di alcune patologie, il consumo di questi vegetali, soprattutto crudi, deve essere moderato o evitato per un periodo. Chi ha una disfunzione alla tiroide, una piccola ghiandola di importanza vitale, deve consultarsi con un medico prima di includere nella propria dieta i citati vegetali.

Infatti, secondo la diagnosi specifica, il loro consumo potrebbe essere o meno consigliato.

Ad esempio, nel caso di ipotiroidismo, quando la ghiandola nella forma di farfalla non produce una quantità necessaria degli ormoni tiroidei. Questo comportamento “pigro” della tiroide, fa sì, che si rallentino i processi di metabolismo all’interno del tutto organismo.

In tal caso, il medico potrebbe sconsigliare il consumo di tutte le verdure della famiglia delle crucifere per un periodo e poi successivamente reintrodurli nelle quantità controllate.

Il motivo è dovuto al fatto, che il consumo del cavolo e i suoi parenti rallenta l’assorbimento dello iodio, ciò interferisce con il normale funzionamento della tiroide. La colpa è dei goitrogeni, le sostanze presenti in queste verdure. Per di più, mangiare gli ortaggi della famiglia cruciferi, rallenta la sintesi dell’ormone tiroideo.

Inoltre, consumare il cavolo nella versione crauti può essere dannoso in alcuni casi, per via del processo di fermentazione, tipico di questa preparazione.

Le persone che soffrono di ipertensione è meglio che evitino questo alimento per via dell’altro livello di sodio.

Anche coloro che soffrono di gastrite, ulcera e problemi al pancreas dovrebbero stare attenti.

