Con l’arrivo dell’autunno abbiamo a disposizione innumerevoli verdure buonissime da portare in tavola. Anche se l’abbondanza di verdura e frutta fresca dell’estate è ormai alle spalle, questo non significa che non possiamo comporre un carrello buonissimo, salutare e anche economico.

A volte purtroppo trascuriamo alcune verdure autunnali considerate ‘povere’, ma che in realtà sono delle vere bombe di salute. Per di più, si tratta di alimenti molto utilizzati nella cucina tradizionale. Abbiamo dunque a disposizione innumerevoli ricette tramandate dalle nonne per poter sfruttare al meglio questi tesori in cucina. C’è una verdura in particolare che spesso ci dimentichiamo di mettere nel carrello, ma che in realtà è una miniera di vitamine e minerali, e per di più costa pochissimo. Vediamo di che cosa si tratta.

Questa verdura autunnale costa pochissimo, è una miniera di potassio e aiuta la circolazione

Ma di quale verdura stiamo parlando? Si tratta dell’umile cavolo verza. Spesso ignoriamo il cavolo verza per le sue origini ‘povere’ ma in realtà è una ricchissima miniera di sali minerali e vitamine.

Il cavolo verza viene coltivato da tempi antichissimi, e presenta le caratteristiche foglie grinzose che lo rendono particolarmente saporito e versatile in cucina.

Ma non è solo ottimo, bensì anche salutare. Questa verdura autunnale costa pochissimo, è una miniera di potassio e aiuta la circolazione.

Si tratta infatti di una delle verdure più economiche in assoluto quando andiamo a fare la spesa. Ma perché è così importante integrarlo nella nostra dieta autunnale?

Il cavolo verza è ricchissimo di elementi nutritivi. È molto ricco di vitamine, in particolare le vitamine A, C, E, B6 e K. È proprio la vitamina K a renderlo molto importante per la salute cardiovascolare.

Può aiutarci se soffriamo di problemi di circolazione o disturbi della pelle

Il cavolo verza, grazie al suo contenuto di potassio e di vitamina K, ci aiuta a proteggere il nostro sistema cardiovascolare. Non solo, ma è anche ricco di antiossidanti. Gli antiossidanti sono preziosi per contrastare l’invecchiamento delle cellule. Proteggono inoltre la salute della pelle e degli occhi. Il cavolo verza è anche fonte importante di ferro, calcio e fosforo. Insomma, una vera bomba di salute racchiusa tra le sue foglie bitorzolute.

Mettiamo senza indugi un cavolo verza nel carrello la prossima volta che andremo al supermercato: con una piccola spesa la nostra salute ci guadagnerà.

Un consiglio per la preparazione: ecco come cucinare dei crauti in umido ottimi e velocissimi con il cavolo verza.