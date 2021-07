Ogni cosa ha i suoi lati positivi e quelli negativi. Stessa cosa vale per i cibi che si portano a tavola. A volta sono consigliati per prevenire qualche malattia, altre volte invece sono sconsigliati. Molto spesso ci si sofferma sui benefici e si evitano invece le controindicazioni.

Un po’ come quando si prende una medicina, sono poche le persone che leggono veramente i bugiardini dei farmaci. Perché alla fine l’obiettivo è togliere quel fastidioso mal di testa.

Questa verdura alleata contro il diabete è sconsigliata se si soffre di queste patologie

Nella nostra alimentazione ci sono tantissimi cibi che fanno veramente bene e prevengono molte malattie. Però ci sono anche cibi che non sono proprio indicati se si soffre di alcune patologie.

Ad esempio chi ha il morbo di Crohn deve seguire una dieta molto ferrea e deve evitare moltissimi cibi. Questo per sottolineare come, a volte, alcuni cibi in determinate situazioni sono da evitare.

Fanno benissimo, ma capiamo le controindicazioni

Gli asparagi fanno benissimo. Questo è certo: infatti prevengono il diabete, purificano l’organismo, aiutano il sistema nervoso, favoriscono la digestione e tanto altro.

Quindi gli asparagi sono veramente la pietra preziosa della nutrizione. In certi casi però anche gli asparagi sono da evitare, perché anche loro hanno delle controindicazioni.

Chi deve evitarli?

Questa verdura alleata contro il diabete è sconsigliata se si soffre di queste patologie. Ad esempio chi soffre di calcoli da acido urico, insufficienza renale, gotta o iperuricemia dovrebbe evitare gli asparagi. Questo per il loro potere diuretico e perché hanno un’elevata concentrazione di acido urico e purine.

Quindi prima di mangiarli conviene sempre chiedere al proprio medico di fiducia. Ascoltare attentamente la dieta che egli fornisce e vedere cosa ci consiglia di mangiare. Attenzione inoltre se si è allergici agli asparagi, perché questi possono essere allergizzanti.

