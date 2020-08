Apre a Roma il primo Bitcoin Caffè. E’ il primo locale di questo genere in Europa e aprirà nel centro di Roma. Nell’idea dei fondatori, dovrebbe diventare un punto di aggregazione per amanti del bitcoin e delle criptovalute. Un luogo non solo dove scambiare idee e opinioni sul trading delle valute digitali, ma anche in cui fare operatività. E dove ovviamente si potrà pagare il conto in bitcoin.

BTC forse all’inizio di una nuova fase rialzista di lungo periodo

L’inaugurazione, che in realtà avrebbe dovuto avvenire a inizi marzo, non poteva trovare momento migliore perché il bitcoin è a un passaggio importante. Questa valuta può salire del 150% nei prossimi mesi. La criptovaluta (BTC/EUR) da qualche settimana manda dei chiari segnali rialzisti di lungo periodo. Per capire bene le potenzialità del movimento che potrebbero avere i prezzi nei prossimi mesi, osserviamo con attenzione il grafico sotto. È stato disegnato su base mensile partendo da inizio del 2017 a oggi.

La prima cosa che si nota è una lunga linea leggermente inclinata. Una linea di supporto che sostiene i prezzi da 3 anni e mezzo e che parte dai minimi delle barre dei primi mesi del 2017. Poi passa per i minimi dei primi due mesi del 2019 e per quello di marzo di quest’anno, anche se in modo non preciso.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Altrettanto interessante è la linea, inclinata negativamente che ha origine nel massimo della barra di dicembre del 2017 (massimo assoluto). Passa per il massimo della barra di giugno 2019 e tocca con precisione quasi millimetrica il massimo della barra di giugno 2020.

Questa valuta può salire del 150% nei prossimi mesi. Ecco perché

Non è difficile riconoscere un grande triangolo. E alla estremità destra le ultime due barre mensili, quella di luglio e agosto, che sono uscite dal triangolo (quelle cerchiate in rosso). L’uscita dal triangolo indica una possibile fase rialzista per i prezzi del bitcoin, che sono alle prese con la soglia psicologica dei 10mila euro. Una chiusura sopra 10mila euro, specie se mensile, può innescare un nuovo movimento rialzista.

Di quanto potrebbero salire i prezzi? Una indicazione la offre l’analisi grafica. Il potenziale apprezzamento potrebbe essere simile all’altezza del triangolo, calcolando la distanza tra il minimo di gennaio e il massimo di dicembre 2017. Il minimo di gennaio fu 713 euro, il massimo 16.670. Sottraendo a 16.670, il valore di 713 si ottiene l’escursione dei prezzi, pari a 15.957 euro. Aggiungendo questo valore al massimo della barra di giugno 2020, ultima contenuta nel triangolo (9247 euro), si ottiene il target finale. Ovvero 25.204 euro, target finale di questo possibile movimento di lungo periodo. Questa valuta può salire del 150% nei prossimi mesi.

Grafico mensile cambio bitcoin / euro. Periodo gennaio 2017 – agosto 2020

Per saperne di più

Vuoi scoprire come è decuplicato l’investimento nel bitcoin negli ultimi anni? Leggi qui.