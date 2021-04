Una Tv che si arrotola su sé stessa e sparisce in un armadio quando smettiamo di guardarla. Riusciamo a immaginarla? Probabilmente no, o forse sì, ma ci vuole davvero molta fantasia. È quella che hanno avuto i creatori di questa nuova generazione di televisioni. Un nuovo modo di intendere la Tv, completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto fino a oggi.

Immaginiamo di sederci sul divano, pronti per una serata film. Il problema è che la Tv non è in bella mostra in salone o in cucina, sull’armadio, o appesa al muro. Anzi, non c’è proprio. Al suo posto, un piccolo contenitore stretto e lungo. Ed è da lì che farà, magicamente, la sua comparsa questa nuova Tv, per poi scomparire nuovamente quando l’avremo spenta

È la tecnologia che avanza e che crea cose straordinarie, difficili da immaginare. Che poi è anche il motivo per cui questa Tv che si arrotola su se stessa è tutto ciò che abbiamo sempre desiderato di avere in casa senza saperlo.

Il cinema a casa

Quello di cui parleremo in questo articolo non è un semplice televisore. È una vera e propria rivoluzione, una svolta nel mondo della tecnologia. Creata dal colosso LG, la Tv arrotolabile è stata mostrata al pubblico per la prima volta nel 2018. Ora, nel 2021, LG ha annunciato dell’inizio della commercializzazione anche in Europa, probabilmente da aprile.

Guardando questa Tv, sembrerà di essere al cinema. Il televisore avrà un pannello a tutto schermo, con immagini nitidissime. Sembrerà quasi di poter toccare le figure nello schermo. Ma ciò che rende davvero unico questo prodotto è che, con un semplice comando, si arrotola su sé stesso e scompare nella sua base.

Praticamente un bellissimo oggetto di design, che soddisferà gli amanti del cinema, ma anche chi odia spolverare troppi oggetti impolverati in casa. Insomma, questa Tv che si arrotola su sè stessa è tutto ciò che tutti abbiamo sempre desiderato di avere in casa senza saperlo.

Una Tv da miliardari

Ma arriviamo al dunque: il prezzo. Senza ombra di dubbio, il costo è molto proibitivo. Essendo una creazione neonata, dotata di caratteristiche dal valore eccezionale, non poteva che essere altrimenti.

Questa Tv è un oggetto da milionari. Al cambio attuale, costerebbe 74.000 euro. Certo è che, se il prodotto troverà il favore del pubblico, il prezzo potrebbe anche scendere, ma per ora sono solo supposizioni.

Il bello della tecnologia è anche spaziare con la mente e lasciarsi sorprendere, senza dover per forza mettere mano al portafogli.