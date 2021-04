Questa torta velocissima con solo 2 ingredienti è davvero deliziosa e manda in estasi il palato

I dolci sono quegli alimenti ai quali si fa davvero fatica a rinunciare. Le torte, in particolare, sono un vero e proprio must nel quale ci cimentiamo regolarmente per dimostrare a chi le assaggerà che siamo a tutti gli effetti dei provetti pasticceri.

Non sempre, però, si ha tutta quella voglia e quel tempo a disposizione per sfornare il proprio dolce preferito. Per cui riponiamo regolarmente nel cassetto il nostro progetto culinario, affidandoci ad uno dei tanti prodotti dolciari industriali, certamente meno attraenti.

Ecco perché si vuole proporre qui la ricetta golosissima di un dolce casalingo che non richiederà più di 2-3 minuti del nostro tempo per essere completato. E solo pochissimi ingredienti che certamente avremo già nella dispensa.

È infatti questa la torta velocissima con solo 2 ingredienti davvero deliziosa che manda in estasi il palato.

Gli ingredienti per la gustosa torta

Per preparare la nostra torta dunque non serviranno burro, uova o farina, ma solo due ingredienti. Eccoli, gentilmente offerti dalla nostra Redazione:

370 gr di latte

350 gr di biscotti al cacao (es. frollini)

2 cucchiaini di lievito o uno di bicarbonato di sodio (opzionale)

Giusto il tempo di mettersi il grembiule

Iniziamo mettendo i biscotti in un frullatore e lo azioniamo. Quando avremo ottenuto una “polverina” marrone uniforme la verseremo in una bacinella e vi aggiungeremo il latte.

Ora mescoliamo il tutto, amalgamando per bene gli ingredienti con un cucchiaio o una frusta. Quando si sarà formato un composto omogeneo, potremo aggiungere eventualmente il lievito o il bicarbonato e continuare a mescolare. Questo ci permetterà di gonfiare la nostra torta appena la metteremo a cuocere.

Ora sfoderiamo una tortiera e poniamo la torta in forno statico per circa 20-25 minuti a 180°. Si consiglia un recipiente di piccole dimensioni, che permetterà di avere un dolce più alto a fine cottura.

Una volta tolta dal forno, non ci resta che lasciarla raffreddare e decorarla a piacere, ad esempio con della nutella o del goloso cioccolato fuso. Il nostro dolce è ora pronto per essere impiattato e servito agli ospiti.