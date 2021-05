Questa torta sofficissima e fresca è facilissima e si prepara in soli 2 minuti

Cucinare dolci non è affatto semplice. A volte, è molto più difficile che preparare un primo piatto seppur laborioso.

La cucina è un insieme di sapori, ingredienti e creatività che armoniosamente devono trovare tra loro il perfetto equilibrio.

La torta che questa sera gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa vogliamo suggerire ai Lettori, è sofficissima e fresca e si prepara in soli 2 minuti.

Una ricetta, dunque, che si presta ad essere complice anche di chi, per la prima volta, si cimenta in cucina. E desidera preparare una torta soffice e velocissima.

Un ottimo dolce da gustare in ogni momento della giornata. E non solo per la prima colazione.

Gli ingredienti

La ricetta che proponiamo per questa torta sofficissima e velocissima è davvero facile.

Semplice da realizzare proprio come quella del tiramisù alle fragole che abbiamo spiegato in quest’altro articolo e che i Lettori potranno leggere cliccando qui.

Gli ingredienti necessari per la torta che si prepara in soli 2 minuti di impasto sono la farina, lo zucchero, le uova, il lievito per dolci vanigliato, un pizzico di sale, lo yogurt e una bacca di vaniglia.

Se non abbiamo in frigorifero lo yogurt, possiamo realizzare lo stesso dolce usando il latte o la panna.

Vediamo a questo punto, le dosi degli ingredienti che ci occorrono.

a) 240 grammi di farina;

b) 240 grammi di zucchero;

c) quattro uova;

d) una bustina di lievito per dolci vanigliato;

e) 240 ml di yogurt;

f) una bacca di vaniglia.

Innanzitutto, preriscaldiamo il forno a 180° in modalità statica.

Imburriamo e infariniamo lo stampo a ciambella da 24 cm di diametro nel quale verseremo il nostro composto una volta pronto.

Versiamo la farina, lo zucchero, le uova, il lievito, lo yogurt e la bacca in un recipiente e con una frusta a mano mescoliamo per soli 2 minuti fino ad ottenere un impasto.

L’importante è che nel mescolare si siano tolti tutti grumi.

Una volta pronto l’impasto, versiamolo nello stampo ed inforniamolo per trenta minuti.

Non appena cotto spolverizziamolo con un po’ di zucchero a velo e una volta raffreddato sarà pronto per essere servito in famiglia e agli ospiti.