Mancano due settimane a Carnevale e l’energia contagiosa che sprigiona la festa più allegra dell’anno si fa sentire anche in cucina. I dolci tipici per la ricorrenza sono chiacchiere, castagnole e frittelle, ma potremmo sbizzarrirci ben in altri modi. Chi ha mai pensato di preparare una deliziosa torta buona come quella di pasticceria per festeggiare?

È proprio la nostra idea di oggi e il procedimento non sarà per nulla complicato. In pochi passaggi potremo sollazzare le papille gustative nostre e dei bambini con un dolce perfetto per l’occasione. Ecco come realizzarlo e gli ingredienti necessari.

Ingredienti per 8 porzioni:

350 g di farina;

270 g di zucchero;

40 g di fecola di patate;

4 uova;

marmellata a piacere;

170 ml di latte;

170 ml di olio di semi di girasole;

una bustina di lievito per dolci;

codette di zucchero colorate;

coloranti alimentari in gel.

Questa torta sofficissima e colorata sarà la bomba di Carnevale perfetta che mancava nel menù della nonna

Rompiamo le uova in una bacinella, versiamo lo zucchero e le montiamo. Aggiungiamo anche l’olio di semi e il latte tiepido e amalgamiamo bene il tutto. Dopo averli setacciati versiamo anche farina, lievito e fecola di patate e continuiamo a mescolare.

Ora ci procuriamo quattro ciotole e in ognuna inseriremo una parte dell’impasto. Versiamo un colorante diverso per ogni contenitore, lasciandone però uno così com’è. Mescoliamo il tutto finché il composto non avrà preso il colore del gel.

A questo punto preriscaldiamo il forno statico a 160 gradi, poi prepariamo la teglia per la torta. Versiamo uno strato di burro e una manciata di farina alla base, quindi adagiamo due cucchiai dell’impasto senza colore nel mezzo. Copriamo con un altro paio di cucchiai dei composti nelle altre ciotole e proseguiamo nella stessa sequenza fino a riempire la teglia.

Adesso possiamo mettere tutto in forno e cuocere per circa un’ora. Quando avremo la certezza che la torta è cotta sia dentro che fuori, potremo sfornarla e aspettare che si intiepidisca. Non ci resta che spennellare un po’ di marmellata in superficie e decorare con le codette colorate.

Questa torta sofficissima e colorata sarà il dolce che ci conquisterà e con cui passare un Carnevale davvero indimenticabile!

Lettura consigliata

Non con mele e uvetta ma in questa versione, golosa e facilissima, le frittelle di Carnevale si mangeranno in un sol boccone