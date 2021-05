Le torte sono da sempre croce e delizia di tutti i golosi. Se è vero che sono squisite e fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarle, lo è altrettanto che contengono in media anche molti zuccheri e calorie. Per questo chi si mette a dieta spesso se ne tiene alla larga.

Ma chi dice che una torta debba per forza essere calorica per essere buona? La nostra Redazione ha scovato una ricetta che ribalterà il concetto di questo dolce. Si realizza con facilità ed è indicata anche per chi non vuole mettere su chili.

Questa torta soffice e leggera che delizia il palato si prepara in 10 minuti e ha solo 60 calorie a porzione.

Le dosi e gli ingredienti della torta

Ecco cosa ci serve per preparare il nostro dolce (dosi per 8 persone):

100 gr di latte;

30 gr di farina di riso;

100 gr di formaggio Philadelphia;

10 gr di amido di mais;

4 cucchiai di stevia;

3 uova;

un cucchiaino di succo di limone;

1 bacca di vaniglia.

Come realizzare la torta passo per passo

Questa torta soffice e leggera che delizia il palato si prepara in 10 minuti e ha solo 60 calorie a porzione. Si parte rompendo le uova e separando gli albumi e i tuorli.

Prendiamo una bacinella capiente e versiamo il Philadelphia. Aggiungiamo poi i tuorli, mescolando bene. Versiamo poi anche il latte, lentamente e un po’ alla volta. Setacciamo l’amido di mais e la farina di riso e aggiungiamo anch’essi al composto. Non smettiamo di mescolare e amalgamare perfettamente il tutto. Alla fine dovremo ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

In un altro contenitore montiamo a neve gli albumi. Uniamo poi la stevia e il succo di limone. Continuiamo a lavorare l’impasto finché non sarà diventato bello denso e corposo. Aggiungiamo poi anche i semi della bacca di vaniglia per profumare.

Ora amalgamiamo i due composti tra loro, mescolando dal basso verso l’alto per evitare che gli albumi si smontino. Infine, rivestiamo con carta da forno una tortiera capiente e cuociamo tutto per circa 60 minuti a 170°. Facciamo raffreddare prima di servire.