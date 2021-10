I prodotti più buoni da gustare sono quelli di stagione. Senza contare il fatto che, sono anche molto più economici rispetto alle primizie. Entrati ormai ufficialmente in autunno, in fatto di cibo, questa è la stagione di zucche, funghi e castagne. Ed anche di prugne, pere, susine, fichi e uva.

In fatto di gusti e sapori, se in estate la maggior parte delle persone andava alla ricerca di sapori freschi e delicati, in autunno si ha più voglia di sapori intensi e decisi.

Questa torta salata dagli incredibili sapori autentici dell’autunno sarà un successo garantito

Prendiamo allora spunto da queste considerazioni ed utilizziamo alcuni dei classici prodotti autunnali per preparare una gustosissima torta salata.

Ingredienti per la pasta frolla

300 gr di farina;

150 gr di burro freddo;

3 tuorli;

2-3 cucchiai di olio evo;

½ cucchiaino di sale;

1 pizzico di zucchero;

scorza di limone grattugiata.

Per la farcitura

100 gr di gorgonzola;

80 gr di formaggio fresco spalmabile;

6 fichi;

200 gr di prosciutto crudo;

40 gr di nocciole tostate e pelate;

5 noci;

1 cucchiaio di latte intero;

pepe q.b;

acini d’uva bianchi e rossi per decorare.

Procedimento

Preparare la base di frolla amalgamando tutti gli ingredienti e lavorandoli velocemente. Fare molta attenzione a non scaldare troppo l’impasto. Creare una palla liscia ed omogenea, avvolgerla nella pellicola per alimenti e far riposare in frigorifero mezz’ora.

Poi, trascorso tale periodo di tempo, stendere la frolla e foderare uno stampo imburrato e infarinato, oppure rivestito con della carta da forno.

A questo punto, bucherellare la base con le punte di una forchetta, quindi ricoprire con della carta forno e versarvi sopra dei legumi secchi.

Successivamente, far cuocere per 20 minuti circa in forno statico preriscaldato a 200°. Rimuovere carta e legumi e ultimare la cottura per altri 10 minuti, e comunque fino a doratura.

Nel frattempo preparare la farcia utilizzando un mixer, amalgamare tutti gli ingredienti fino a ottenere una crema liscia ed omogenea. Ricordare di tenere da parte un paio di fichi e un po’ di frutta secca per la decorazione finale.

Infine, riempire quindi la base di frolla con il composto, livellandola bene con il dorso di un cucchiaio o una spatola.

Per un effetto più scenografico, utilizzare la sac à poche e riempire la base con la farcia realizzando tanti ciuffetti e guarnire con fettine di fichi freschi, qualche acino d’uva tagliato a metà e privato dei semi e noci e nocciole tritate grossolanamente.

Et voilà, ecco così pronta la nostra torta salata. Perfetta come antipasto o aperitivo, va bene anche come secondo. Comunque la sia voglia servire, una cosa è certa: questa torta salata dagli incredibili sapori autentici dell’autunno sarà un successo garantito.

Variante facile

Se per motivi di tempo qualcuno non potesse preparare la base di frolla, possiamo preparare questa torta deliziosa anche utilizzando le comodi basi già pronte di pasta frolla o brisè.

Approfondimento

