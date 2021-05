Oggi sfatiamo un mito antico: non è vero che bisogna rinunciare ai dolci quando si segue la dieta. Esistono prelibatezze di pasticceria adatte anche agli sportivi e a chi vuole vedere calare i numeri sul display della bilancia. Oggi vediamo la ricetta di un’eccezionale torta al cioccolato ipocalorica. Questa torta proteica da pochissime calorie non fa ingrassare e in una manciata di minuti delizia anche i più golosi. È adatta anche ai meno avvezzi ai fornelli e ha un costo abbordabile. Vediamo insieme come prepararla passo dopo passo.

Questa torta proteica da pochissime calorie non fa ingrassare e in una manciata di minuti delizia anche i più golosi

Per preparare la torta ipocalorica al cioccolato abbiamo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 60 gr di proteine del siero del latte;

b) 30 gr di cacao amaro;

c) 50 gr di latte in polvere;

d) 140 gr di farina d’avena;

e) 250 gr d’albume;

f) 160 gr di yogurt magro;

g) vanillina;

h) 10 gr di lievito per dolci;

i) 150 ml d’acqua;

l) sale quanto basta.

Per la farcitura poi, avremo bisogno di: 150 grammi di ricotta, un etto di burro d’arachidi e 3 cucchiai di latte. Le dosi sono calcolate per circa 8 persone. Vediamo ora come procedere.

Procedimento

Per agire agevolmente, dividiamo gli ingredienti secchi dagli altri. Dunque mischiamo in una ciotola farina d’avena, cacao, latte in polvere, proteine, vanillina, lievito e sale. A parte, uniamo l’acqua e lo yogurt, poi versiamo il composto nella prima ciotola. In una terza ciotola, montiamo gli albumi con lo sbattitore elettrico. Una volta montati, uniamoli al resto degli ingredienti facendo attenzione a mescolare sempre dall’alto in basso. Mettiamo l’impasto in una teglia e inforniamo a 160 gradi per mezz’ora. Nel mentre, prepariamo la farcitura mescolando burro d’arachidi, ricotta e latte. Una volta pronta la torta, facciamola raffreddare. Poi tagliamola in due per orizzontale e spalmiamo la farcitura. Il nostro delizioso spuntino proteico è pronto.

Approfondimento

Con questa semplice ricetta rustica prepariamo una crostata alle fragole senza crema buonissima e allo stesso tempo amica della linea