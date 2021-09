Farsi avvolgere da un’inebriante essenza di limone per cominciare la giornata con semplicità e gusto. Un modo facile per farsi conquistare dalla bontà di una torta fatta in casa, soffice e golosa che saprà soddisfare tutti in pochi minuti.

Insomma, più che un dessert questa preparazione è un vero e proprio viaggio attraverso i sensi e la memoria.

Difatti, è una classica preparazione che ci porta indietro nel tempo e ci fa assaporare nuovamente quei sapori tipici della cucina buona e genuina delle nostre nonne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non è solo un semplice plumcake ma è un dolce utile, da servire per ogni occasione. Perfetto per fare il pieno di energie a colazione, il dolce è anche ottimo per concludere un pranzo, oppure per servirlo a merenda.

Insomma, questa ricetta è un vero asso nella manica da non farsi sfuggire.

Inoltre, con settembre e suoi primi freddi, non c’è niente di meglio che concedersi il piacere di qualche piccola coccola di gusto.

A chi ama le ricette tradizionali si consiglia anche la torta semplice ai 7 vasetti. Un grande classico che non passa mai di moda.

Altra prelibatezza da non perdere è il dolce “presto fatto”. Un dessert soffice e facilissimo per conquistare tutti in soli 5 minuti.

Tornando alla torta di oggi, le note acidule dello yogurt si sposeranno perfettamente con gli altri ingredienti, creano un mix delicato e piacevole al palato.

Questa torta morbidissima è una vera carezza d’autunno, semplice e profumata conquisterà tutti in un lampo

Dunque, non ci resta che allacciare il grembiule e procurarci tutto l’occorrente.

Ingredienti

2 uova;

200 g di zucchero semolato;

210 g di farina tipo 00;

125 g di yogurt al limone;

135 g di olio di semi;

125 g di mirtilli freschi;

10 g di lievito per dolci;

scorza di un limone.

Procedimento

Questa torta morbidissima è una vera carezza d’autunno, semplice e profumata conquisterà tutti in un lampo. Difatti, serviranno solamente 30 minuti per portarla in tavola.

In realtà, per la realizzazione dell’impasto ci vogliono solo 5 minuti. Sarà, poi, compito del forno completare il dolce, cuocendolo alla perfezione.

Innanzitutto, bisognerà dividere i tuorli dagli albumi. Montare i bianchi a neve e metterli da parte. Poi, lavorare i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto uniforme e spumoso.

A questo punto, aggiungere lo yogurt e insaporire con il succo del limone e metà della sua scorza grattugiata.

Versare a filo l’olio e mescolare delicatamente per far amalgamare gli ingredienti. Successivamente, setacciare la farina ed aggiungerla al composto. Stesso procedimento anche per il lievito.

Infine, bisognerà unire gli albumi montati a neve. Mescolare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

I mirtilli freschi possono essere inseriti direttamente nell’impasto, oppure solamente in superficie.

Poi, prendere uno stampo da plumcake, o una tortiera rivestita da carta da forno e versare l’impasto. Infornare e far cuocere per 25 minuti alla temperatura di 170° C. Ed ecco che in men che non si dica potremmo gustare una prelibatezza fresca e profumata che accontenterà grandi e piccini.