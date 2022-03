Come fine pasto o per la colazione, una fetta di torta fatta in casa riscuote sempre un buon successo. Anche a merenda, invece di cibi preconfezionati, dare ai bambini qualcosa di preparato da noi sarà una gradita alternativa. Ci sono giorni in cui si ha voglia di un dolce, però, ma non ci si vuole appesantire troppo. Può anche capitare di voler evitare certi alimenti per svariati motivi. Si può essere intolleranti, oppure si cerca di limitare l’uso dei grassi, oppure si è scelto di essere vegani. Se non lo siamo, potrebbe capitare di ricevere degli ospiti che lo siano e dopo aver stilato un menù non sapere che tipo di dolce preparare.

Ci sono tante ricette di pasticceria gustose anche senza burro oppure uova. Addirittura, si possono preparare golosità anche senza latte. Non bisogna per forza fare delle torte all’acqua, in tal caso, poiché abbiamo delle alternative altrettanto buone e particolari. Ci sono torte, infatti, che hanno tra gli ingredienti il succo di frutta. Per la torta che andremo a scoprire possiamo scegliere quello che si preferisce, alla pesca, all’albicocca o con altro tipo di frutta.

Questa torta morbida senza burro, latte né uova si prepara in un lampo con un ingrediente segreto

Per preparare la torta occorrono:

200 g di farina 00;

200 ml di succo di frutta;

40 ml di olio di semi;

un limone;

140 g di zucchero;

una bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo.

In una ciotola versare lo zucchero e grattugiare la scorza del limone. Aggiungere la farina setacciata. Ora scaldare il succo di frutta in un pentolino per un minuto e poi aggiungerlo agli altri ingredienti insieme all’olio e al lievito. Azionare le fruste elettriche e lavorare bene il tutto, fino a raggiungere una consistenza morbida e liscia. Versare l’impasto in una teglia imburrata e infarinata e cuocere in forno a 160 gradi per 30/40 minuti.

Dopo la cottura, far raffreddare la torta prima di estrarla dalla forma e poi cospargerla con dello zucchero a velo. Questa torta morbida senza burro e altri ingredienti è una golosa e leggera idea. Si può accompagnare con una crema fatta mettendo in un pentolino 200 ml di succo di frutta, 150 ml d’acqua, 40 grammi di zucchero e 30 grammi di amido di mais. Cuocere mescolando fino a che si addensi, farla raffreddare in una ciotola e poi aggiungervi 150 ml di panna montata e pezzetti di frutta.