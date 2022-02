Capita di frequente di trascorrere giornate amare e di volerle zuccherare un po’. È innegabile, infatti, che i dolci sollevino anche l’umore più nero.

Concedersi una dolce coccola culinaria ci fa dimenticare per un po’ gli affanni della nostra quotidianità. È un momento di estasi solitaria da condividere unicamente con le nostre papille gustative. Ogni tanto d’altronde fa bene viziarsi, soprattutto attraverso golosità uniche, semplici e veloci come questa torta in tazza dal cuore morbido.

Tutti pazzi per la torta in tazza

Oltre alle ricette nostrane, sono sempre più quelle che apprendiamo da Paesi esteri.

Ciò indubbiamente arricchisce la scelta che abbiamo dinanzi ai fornelli perché ci fornisce tante golose e nuove alternative. È il caso del pudding di mele inglese o di alcuni dolcetti greci al miele.

A spopolare particolarmente negli ultimi tempi è sicuramente un dolce americano, la mug cake, ossia la torta in tazza.

Un successo facilmente spiegabile data la facilità di esecuzione della stessa. È un dolce a metà tra un cupcake e una torta, da prepararsi all’interno di una tazza in ceramica o terracotta.

Solitamente la si cuoce nel microonde, assicurandosi che la tazza sia adatta, ovviamente. Se non dovessimo avere il microonde possiamo usare il forno, servendoci però di una tazza che supporti tale cottura. Leggiamo bene le indicazioni riportate sulla stessa per evitare di fare danni!

Vi sono tante varianti di torta in tazza, ma questa che andremo a vedere è un vero trionfo di golosità.

Ci serviranno:

3 cucchiai di latte;

1 cucchiaio di caffè espresso;

4 cucchiai di farina;

1 cucchiaio di burro fuso;

30 g di cioccolato fondente a cubetti;

mezzo cucchiaino di lievito in polvere;

2 cucchiai di zucchero.

Questa torta in tazza dal cuore morbido al cioccolato e senza uova si può fare col microonde o col forno in pochissimi minuti

In una ciotola misceliamo la farina, lo zucchero, il burro, il latte e il caffè.

Mescoliamo fino a ottenere un composto omogeneo. Prendiamo poi la tazza che fungerà da teglia per il nostro dolce. Distribuiamovi metà del nostro impasto all’interno.

Al di sopra di questo vi posizioneremo i cubetti di cioccolata fondente. Li ricopriremo poi con il rimanente impasto. Non ci rimarrà che infornarla.

Nel microonde lo cuoceremo alla massima potenza per 2 minuti. Per assicurarci sia cotta potremo servirci del classico metodo con lo stecchino.

Il forno invece lo porremo a 170/180 gradi, salvo indicazioni diverse riportate sulla tazza.

Dovremo farla cuocere 15 minuti in questo caso. Alla fine, con pochi ingredienti e pochissimi sforzi, avremo ottenuto in breve tempo un dolce al cucchiaio che svelerà un ripieno cremoso e avvolgente. Sarà impossibile resistere alla tentazione di cedervi e di replicare la ricetta in qualunque momento dovessimo volere a portata di mano un dolce gustosissimo.

