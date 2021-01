Questa torta golosa si prepara in modo facile e veloce senza usare la bilancia: infatti, tutto quello che ci serve è un bicchiere della capacità di 200 millilitri ed è proprio così che peseremo gli ingredienti.

È una torta molto appetitosa e morbida ed è adatta per una merenda oppure un fine pasto. Si realizza con pochi ingredienti e conquisterà gli adulti, ma in particolare i bambini perché utilizziamo un ingrediente che loro amano moltissimo: il Nesquik. Vediamo come realizzarla in poche e semplici mosse.

Ingredienti

a) 2 bicchieri di farina 00;

b) mezzo bicchiere di zucchero;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

c) 1 bicchiere di latte parzialmente scremato;

d) 1 bicchiere di Nesquik solubile;

e) 1 bicchiere di olio di semi;

f) 1 bustina di lievito vanigliato;

g) 3 uova.

Preparare la torta senza bilancia

Per preparare la torta senza usare la bilancia, accendere il forno a 180 gradi ventilato. Dopodiché, montare lo zucchero e le uova con uno sbattitore elettrico per almeno 5 minuti. Quando il composto sarà gonfio e spumoso, continuare ad amalgamare con le fruste aggiungendo a filo il latte e l’olio di semi. A parte setacciare la farina, il lievito vanigliato ed incorporarli poco alla volta al composto liquido. A questo punto, setacciare anche il Nesquik ed unirlo al resto degli ingredienti. Quando il composto sarà cremoso, omogeneo e senza grumi sarà pronto.

Oliare per bene una tortiera o una teglia con cerniera precedentemente foderata con carta forno. Trasferire l’impasto nello stampo ed infornare. Far cuocere la torta per circa 30 minuti, facendo la prova con lo stecchino per verificarne la cottura: se uscirà dal dessert senza essere umido, la torta sarà pronta. Sfornarla ed attendere che si raffreddi completamente prima di toglierla dallo stampo, altrimenti si romperà. Questa torta golosa si prepara in modo facile e veloce senza usare la bilancia. Possiamo portarla a tavola tagliata a fette e servirla con qualche ciuffetto di panna montata.

Approfondimento

Come preparare una torta al cacao deliziosa e leggera, ideale per tutta la famiglia